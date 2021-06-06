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Шоу-бизнес
"Руки распустил?": Прилучного подозревают в избиении покрытой шрамами Карпович

"Руки распустил?": Прилучного подозревают в избиении покрытой шрамами Карпович

Отношения Павла Прилучного и Мирославы Карпович продолжают волновать россиян. Странные отметины на спине актрисы вызвали подозрения.
прочитано 20236 раз

Звезда сериала "Папины дочки" Мирослава Карпович наслаждается отпуском на Мальдивах вместе с возлюбленным Павлом Прилучным. Звездная пара развлекается на песчаных пляжах и делится кадрами южных просторов в инстаграм-аккаунтах. Сначала пользователи Сети радовались совместному отдыху артистов, но новый снимок актрисы вызвал у них волнующие вопросы. Мирослава Карпович снялась на камеру без купального верха, обнажив на теле шрамы.

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Мирослава Олеговна Карпович актриса

 Павел Валерьевич Прилучный

Павел Валерьевич Прилучный актер

В кадре знаменитость сидит спиной к фотографу на берегу Индийского океана в красных плавках. Артистка соединила руки в районе груди, разглядывая водную гладь через солнцезащитные очки. "Папина дочка" расположилась на песке, согнув стройные ноги.

Внимательные подписчики Мирославы Карпович заметили возле позвоночника звезды необычные отметины, которые напоминают результат полученных от побоев травм. Это обстоятельство удивило россиян, так как ранее актриса не афишировала шрамы на теле и не высказывалась на этот счет. В Сети начали поговаривать, что их виной мог стать своенравный Павел Прилучный, который в отношениях с Агатой Муцениеце прибегал к рукоприкладству. "Паша снова руки распустил?", "А откуда у Вас шрамы? Раньше не видел", — спросили у знаменитости заинтригованные комментаторы.


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Павел Прилучный. Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 6 июня 2021, 18:21 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость773073
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Автор , что вы чушь несете , клевету , за это ведь и срок схлопотать легко в наше время?!
Гость768196
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Прилипала эта худющая и несимпатичная деваха. Цепляется за него всеми костями, однако, ненадолго. Всему противному приходит концовка. Отлипнет и она.
Гость764405
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Гость771830
Может быть это ролевые игры у них с Прилучным такие на Мальдивских остовах! Садо-мазо.
По ролевым играм Карпович спец! Сама в интервью говорила, что так развлекает Прилучного. То изобразит работницу советской столовой в фартуке, то еще кого нибудь. На все согласна, лишь бы его удержать рядом, даже свой щенячий взгляд не прячет. А он ,видимо, действует по принципу "<цензура>-у и плачу".
Гость758115
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Купите бинокль, чтобы рассмотреть все изъяны Мирославы, может быть тогда вам легче станет
Гость769069
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Гость Валерия
Господи.анорексичкаТакая страшненькая-ни рожи и ни кожи --дурак Прилучный
Наивные люди! Главное, что нужно Прилучному - СОХРАНЕНИЕ СВОЕЙ КАРРЕРЫ, ДЕНЕЖНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ И РЕПУТАЦИИ! Поэтому он показывает себя с "благородной" стороны, мол, главное "душа" , а не внешность.А когда все "устаканится", можно и к "красоте" потянуться в стриптиз баре.
Гость.
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Шрамов не увидела, но такую фигуру нужно прятать, а не обнажать. Ужасно!!!
Гость772228
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Опасаться как раз есть чего, в жарких странах обостряются у всех психические отклонения, к сожалению, это так, а тем более они там будут месяц. А у Прилучного не раз проявлялись такие отклонения, вспомним бойню в Калининграде, сорвал съёмки из-за этого, пробуждение в чужой машине, вызов полиции соседями. На данном фото у Карпович на спине не свежие шрамы.
Гость772161
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Смех, да и только! Это трудовые мозоли!
Гость 751241
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Бухенвальд, страшно😢
Гость Валерия
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Господи.анорексичкаТакая страшненькая-ни рожи и ни кожи --дурак Прилучный
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