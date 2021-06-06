"Руки распустил?": Прилучного подозревают в избиении покрытой шрамами Карпович

Звезда сериала "Папины дочки" Мирослава Карпович наслаждается отпуском на Мальдивах вместе с возлюбленным Павлом Прилучным. Звездная пара развлекается на песчаных пляжах и делится кадрами южных просторов в инстаграм-аккаунтах. Сначала пользователи Сети радовались совместному отдыху артистов, но новый снимок актрисы вызвал у них волнующие вопросы. Мирослава Карпович снялась на камеру без купального верха, обнажив на теле шрамы.
В кадре знаменитость сидит спиной к фотографу на берегу Индийского океана в красных плавках. Артистка соединила руки в районе груди, разглядывая водную гладь через солнцезащитные очки. "Папина дочка" расположилась на песке, согнув стройные ноги.
Внимательные подписчики Мирославы Карпович заметили возле позвоночника звезды необычные отметины, которые напоминают результат полученных от побоев травм. Это обстоятельство удивило россиян, так как ранее актриса не афишировала шрамы на теле и не высказывалась на этот счет. В Сети начали поговаривать, что их виной мог стать своенравный Павел Прилучный, который в отношениях с Агатой Муцениеце прибегал к рукоприкладству. "Паша снова руки распустил?", "А откуда у Вас шрамы? Раньше не видел", — спросили у знаменитости заинтригованные комментаторы.
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