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Шоу-бизнес
Станиславский в гробу перевернулся: репетирующая во МХАТе проходимка Бузова повергла в шок

Станиславский в гробу перевернулся: репетирующая во МХАТе проходимка Бузова повергла в шок

Ольга Бузова получила роль на главной театральной сцене страны.

Продолжение: "Вызывает усмешку": художественный руководитель МХАТа откровенно об актерской карьере Бузовой
прочитано 32340 раз

Поющая ведущая Ольга Бузова выйдет на сцену МХАТа. Вокалистка, телевизионная карьера которой началась в рамках реалити-шоу "Дом-2", получила роль в спектакле "Чудесный грузин". Премьера постановки, в которой Ольга будет, по ее словам, играть и петь запланирована на 11 и 12 июня. Знаменитость уже вовсю репетирует.

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Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

В личном микроблоге Бузова призналась, что с ранних лет мечтала стать актрисой. Певица вспомнила, как 20 лет назад пришла к маме и сообщила, что будет поступать в театральный вуз. Тогда ее стремление к творчеству не встретило понимания. Родительница запретила Ольге даже думать об актерской стезе. По настоянию родственников Бузова поступила в СПбГУ на геофак. Ольга подчеркнула, что в итоге окончила университет с красным дипломом.

"И вот что я вам скажу – мечты сбываются ❤️🙌🏻 Просто нужно четче формулировать свои желания (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – поделилась знаменитость. По словам Ольги, в ее творческой биографии есть много постановок и антреприз, а теперь к ним добавится серьезная работа во МХАТе.

Друзья из шоу-бизнеса поддержали Ольгу. Например, вокалистка Лолита Милявская и продюсер Яна Рудковская искренне порадовались за поющую телеведущую. Подписчики между тем новость о Бузовой на главной сцене страны встретили прохладно. Народ был шокирован. По мнению пользователей Сети, создатель знаменитой актерской системы Константин Сергеевич Станиславский в гробу перевернулся от подобных вестей. Ольгу назвали проходимкой, занявшей чужое место.

"Когда везде и всюду, то получается ноль. Кидание из крайности в крайность, в результате пустая игра, что смотреть не хочется", "А студенты которые заканчивают театральные вузы сидят без работы... Оля ты же певица", "МХАТ опустился?👎 Станиславский перевернулся.....", "Ты уже и в театр добралась. Куда смотрят великие актеры?! Зачем пускают на сцены проходимцев? Каждый должен заниматься своим делом. Врач – лечить, учитель – учить, строитель– строить!!!" – распекают Ольгу Бузову интернет-обитатели.

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Ольга Бузова. Фото: Dmitry Rogulin, Дмитрий Рогулин/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 6 июня 2021, 18:07 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

ГостьЛюдмила
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МХАТ и Бузова вы серьезно? Я бы на месте актеров этого театра устроила забастовку. Ведь после этого кто пойдет на спектакль.Ребята вы в своем уме?
Гость755004
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О , ужас ! Бузова -актриса? Теперь я поняла окончательно МИР сошел с ума!!!!Вирус поразил мозги режиссеров и политиков и около артистическую прочую шваль!
Гость773290
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У нас по ящику голубые рулят .С
А в театр теперь, кто ходить будет? СТРАНУ РАКОМ ПОСТАВИЛИ ,КУЛЬТУРА ПРОДАЖНОЙ СТАЛА.
ЧЕМУ УЧИТЬ ДЕТЕЙ И ВНУКОВ БУДЕМ???????
Гость754514
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Пролажное руководство, вы дьяволы, лежите
задницу бузихе, вас страна все равно обольет помоями
Гость767201
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Многие не понимают,как такая дубина,как бузова ничего не заканчивала ,знает только притон где обслуживала клиентов,а на заработанные деньги купила диплом ,потому что бросила институт на 2 курсе ,выбрала дом 2 ,сидеть ,ничего не делать А тут за взятку , получила роль в серьезном театре ,но такое ощущение ,что после появления бездарной на сцене ,театр превратиться в бордель, и ходить будут те кого интересует не великое искусство ,а жизнь падших женщин
А где её хвастовство про то, что она будет судьей на ЧЕ ,уродка уже успела вылить желчь на Тарасова ,писала какая она способная ?
Гостья
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Цена вопроса
По словам Бузовой, в спектакле она собирается "играть и петь".
За шесть репетиций и два выхода на сцену во время премьерных показов звезда ДОМа-2 получит почти 450 тысяч рублей.
Хватка у кукловода Бузовой бульдожья ВСЁ началось с того, что он дал взятку нужным людям , журнала Воман,чтобы только бузова получила награду "Лучший актер",голоса накрутить, спецам из команды Бузовой НЕТ ПРОБЛЕМ Конечно получила и сразу, на следующий день ,арт директор уже разговаривал,убеждал,показывал награду, как лучшая актриса, худруку МХАТа ,а что ещё ,ДА конечно большая взятка ,вот так уродина получила проплаченную роль
Цена вопроса
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По словам Бузовой, в спектакле она собирается "играть и петь".
За шесть репетиций и два выхода на сцену во время премьерных показов звезда ДОМа-2 получит почти 450 тысяч рублей.
Ирма
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Оля - лицо российской эстрады! Браво - в депутаты её, законы принимать! И вот за ЭТО, за этот образ жизни гибли наши деды в Великую Отечественную. Браво!!!
Гость760925
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Наше министерство культуры второй дом 2.Так унизить адекватную часть страны. А худ. рук. из палаты №6 кащенки... Так стыдно и обидно до слез.
Гость772654
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"Мы живём в такое время, когда авангард искусства находится сзади." Михаил Жванецкий.
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