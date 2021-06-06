"Ну и уроды": Вырядившихся Алсу с дочерью Микеллой смачно распекли

Дорогая одежда, стильные образы, креативные аксессуары — все это приковывало взгляд публики на прошедшей 4 июня премии "МУЗ ТВ". В "Мегаспорте" собрались ведущие звезды шоу-бизнеса, чтобы показать себя во всей красе и произвести впечатление друг на друга. На фоне богато наряженных коллег особенно выделялись певица Алсу и ее дочь Микелла. Вместо изящных платьев они решили надеть на себя мешковатые пиджаки мужского кроя.
"Дни.ру" опубликовали фотографии звездных родственниц с красной дорожки в инстаграм-аккаунте. Пользователи Сети пришли в шок от того, насколько неудачно выглядели на церемонии певица и ее 13-летняя наследница.
В комментариях к снимкам Алсу и Микеллы посыпались оскорбления и грубые выражения. "Что за мешки на них. Ужас просто", "Как бомжихи", "Ну и уроды, ну как так-то", "Ни вкуса, ни фантазии. Мрак. Смотреть противно", "Боже, одежда безобразна, сами они не видят?", "Ребенка в пугало превратила", — выразились люди.
Некоторые россияне решили, что у Алсу трудности в финансовом плане, поэтому ей не удалось приобрести подходящие для торжества костюмы. "С какого бомжа она пиджак сняла?", "У всех кончились деньги на шмотки", "Бедолагам надеть нечего, нищеброды", "Господи, Алсу настолько обнищала, что залезла в безразмерный пиджак?", "Папка на наряды не дал, его пиджаки напялили", — отметили комментаторы.
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