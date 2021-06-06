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Шоу-бизнес
"Ну и уроды": Вырядившихся Алсу с дочерью Микеллой смачно распекли

"Ну и уроды": Вырядившихся Алсу с дочерью Микеллой смачно распекли

Внешний вид певицы Алсу и ее дочери Микеллы вызвал бурные обсуждения в Сети. Их наряды сочли бесвкусицей.

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Дорогая одежда, стильные образы, креативные аксессуары — все это приковывало взгляд публики на прошедшей 4 июня премии "МУЗ ТВ". В "Мегаспорте" собрались ведущие звезды шоу-бизнеса, чтобы показать себя во всей красе и произвести впечатление друг на друга. На фоне богато наряженных коллег особенно выделялись певица Алсу и ее дочь Микелла. Вместо изящных платьев они решили надеть на себя мешковатые пиджаки мужского кроя.

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"Дни.ру" опубликовали фотографии звездных родственниц с красной дорожки в инстаграм-аккаунте. Пользователи Сети пришли в шок от того, насколько неудачно выглядели на церемонии певица и ее 13-летняя наследница.

В комментариях к снимкам Алсу и Микеллы посыпались оскорбления и грубые выражения. "Что за мешки на них. Ужас просто", "Как бомжихи", "Ну и уроды, ну как так-то", "Ни вкуса, ни фантазии. Мрак. Смотреть противно", "Боже, одежда безобразна, сами они не видят?", "Ребенка в пугало превратила", — выразились люди.

Некоторые россияне решили, что у Алсу трудности в финансовом плане, поэтому ей не удалось приобрести подходящие для торжества костюмы. "С какого бомжа она пиджак сняла?", "У всех кончились деньги на шмотки", "Бедолагам надеть нечего, нищеброды", "Господи, Алсу настолько обнищала, что залезла в безразмерный пиджак?", "Папка на наряды не дал, его пиджаки напялили", — отметили комментаторы.

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Певица Алсу. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 6 июня 2021, 23:58 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Алсу удивила одноруким платьем

комментарии

Ответить:

Гость765351
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Старшую доченьку что то не видно.
Гость763030
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Черти дешеаые
Гость767371
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Мрак. Некрасиво, не женственно. Как на заграничных похоронах обе в черном. Только шляп не хватает. Не все модное красиво. У Алсу образ не получился, прическа-отврат, скулы и подбородок торчат, глаза ввалились, вид старухи.
Гость755130
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Ну,чего"насыпались"?Одежда стильная,просто,видимо,"выпала"из общей струи в данном случае.Не знаю,может,для таких мероприятий просто что-то типа дресс кода стоит оглашать?Тогда бы не было недоразумений.
очень модно и стильно они одеты, по -западному
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очень модно и стильно они одеты, по -западному
Гость772831
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Щас заводом накрутим лайки
Гость771306
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Алсу изменилась🤔ботокс или время, но она другая…..
Гость770296
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Мода такая нынче. Видимо всем по нраву одежка Моргенштерн, Милохина и Синяка какого-то. Вообще все были одеты на славу. Да и новая подруга Тимати не отстала
Гость763523
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ебланши
Гость772571
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Дочь ещё ничего одета ,а вот Алсу могла бы и лучше найти пиджак
1 2

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