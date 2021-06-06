Удар судьбы: страшный диагноз круто поменял жизнь Белоголовцева

33 года назад жена Сергея Белоголовцева родила сыновей-двойняшек на два месяца раньше назначенного срока. Александр, один из малышей, оказался полностью здоровым, а вот второму мальчику, которого назвали Евгением, поставили неутешительный диагноз — порок сердца и ДЦП. Врачи отмечали, что ребенок очень слаб и может запросто умереть. Еще младенцем Евгений перенес тяжелую операцию, которая была отправной точкой в долгом пути улучшения здоровья. Все это время Сергей Белоголовцев и его супруга усердно старались обеспечить мальчика комфортными условиями, чтобы он вырос и добился в жизни успеха.
Поначалу семейный бюджет актера был небольшим, поэтому наем специалистов для заботы о здоровье Евгения сильно бил по карману. Однако Сергей Белоголовцев приложил максимальные усилия для того, чтобы поправить финансовое положение. Артист добился успеха на профессиональном поприще, его карьера пошла в гору, а деньги для квалифицированной реабилитации сына перестали быть проблемой.
Сейчас Евгений ведет полноценную для человека с диагнозом ДЦП деятельность. Он получил диплом в сфере актерского мастерства, работал ведущим на телевидении и даже продвигал собственный ютуб-канал. Сергей Белоголовцев беспокоится только о том, что особенный наследник не сможет найти спутницу жизни и создать полноценную семью по примеру братьев.
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