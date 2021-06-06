"Ресурсы на нуле": Подорвавшая здоровье Кудрявцева бросила работу

Лера Кудрявцева пожаловалась на здоровье. Знаменитость отправилась на отдых.

Ведущая шоу "Секрет на миллион" решила отказаться от бешеного графика жизни и уделить время себе. На выходных Лера Кудрявцева отстранилась от рабочих занятий и уехала в спа-центр в Подмосковье, чтобы улучшить самочувствие и набраться сил. Звездная блондинка обратилась к поклонникам в инстаграм-истории, рассказав о том, почему ей срочно потребовалось восстановление вдали от камер.

"Понимаю, что сил совсем нет. Не знаю, кто болел ковидом, может быть, меня поймут. Какая-то хроническая усталость и ресурсы на нуле. Ну и с нервами какая-то беда", — объявила Лера Кудрявцева на лоне природы. Место отдыха, в котором обосновалась телеведущая, расположено в лесу. Звезда взяла велосипед и сделала стоянку, чтобы сделать контент для личного блога. "Птички поют, тишина. Ребята, это такой кайф", — поделилась изнеможденная знаменитость.

Проведя некоторое время в одиночестве, Лера Кудрявцева поняла, что отвыкла от тишины и заявила, что сейчас она оказывает на нее лечебный эффект. Также экранная дива сообщила, что является социопатом и ей необходимо уединение, которого в череде насыщенных будней очень не хватает. Сейчас женщина посещает медицинские процедуры, в числе которых расслабляющий массаж. Поклонники Леры Кудрявцевой надеются, что знаменитость быстро пойдет на поправку и вернется к работе с отличным настроением.