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Шоу-бизнес
"Ресурсы на нуле": Подорвавшая здоровье Кудрявцева бросила работу

"Ресурсы на нуле": Подорвавшая здоровье Кудрявцева бросила работу

Лера Кудрявцева пожаловалась на здоровье. Знаменитость отправилась на отдых.

Продолжение: "Бьет по самому больному": после новости о раке стало известно о тяжелом состоянии Кудрявцевой
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Ведущая шоу "Секрет на миллион" решила отказаться от бешеного графика жизни и уделить время себе. На выходных Лера Кудрявцева отстранилась от рабочих занятий и уехала в спа-центр в Подмосковье, чтобы улучшить самочувствие и набраться сил. Звездная блондинка обратилась к поклонникам в инстаграм-истории, рассказав о том, почему ей срочно потребовалось восстановление вдали от камер.

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Валерия Львовна Кудрявцева

Валерия Львовна Кудрявцева телеведущая

"Понимаю, что сил совсем нет. Не знаю, кто болел ковидом, может быть, меня поймут. Какая-то хроническая усталость и ресурсы на нуле. Ну и с нервами какая-то беда", — объявила Лера Кудрявцева на лоне природы. Место отдыха, в котором обосновалась телеведущая, расположено в лесу. Звезда взяла велосипед и сделала стоянку, чтобы сделать контент для личного блога. "Птички поют, тишина. Ребята, это такой кайф", — поделилась изнеможденная знаменитость.

Проведя некоторое время в одиночестве, Лера Кудрявцева поняла, что отвыкла от тишины и заявила, что сейчас она оказывает на нее лечебный эффект. Также экранная дива сообщила, что является социопатом и ей необходимо уединение, которого в череде насыщенных будней очень не хватает. Сейчас женщина посещает медицинские процедуры, в числе которых расслабляющий массаж. Поклонники Леры Кудрявцевой надеются, что знаменитость быстро пойдет на поправку и вернется к работе с отличным настроением.


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Лера Кудрявцева. Фото: Juliya Khanina/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 6 июня 2021, 14:17 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник

комментарии

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Этой тетке с перекроенной физиономией на самом деле уже 54. Еще чуток и...пенсионерка.А все <цензура> за ушедшей молодостью,пиарясь на своей дочери.Надоела ее передача вместе с ней.
Так не смотри!!!
Гость Валерия
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Не понятно,почему столько злости у людей Ну зачем писать какие-то гадости и самое главноек,специально,чтобы расстроить человека Лера ведет свои передачи очень хорошо.без всякого бахвальства.спокойно.как поджружка --ни у кого такой манеры ведения передач нет и не пишите всякие пакости И без климакса.человек может себя плохо чувствовать---успокойтесь со своими ядами
Гость Валерия
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Да график у Леры бешеный Не только " секрет на миллион".но и " звезды сошлись Это .видимо.каждый день записи.репетиции и тд и тпВремя очень быстро пробегает и только оставляет шрамы и на здоровье и на психике и на душе Все сложно и оставить все тяжело и продолжать в том же темпе-не знаю,где золотая серединаНа природе великолепно и только когда слушаешь тишину понимаешь.что жизнь быстротечна и коварна
Гость 751241
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Гость766219
Это климакс,милая.Природа берёт своё.
Очередной, как Лера называет, чек апп.
ПОДЛАТАЕТСЯ, в инсте плпиарится... А что? Гоняй порожняк и деньжата КАПАЮТ
Гость770238
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Девочки, открою страшную тайну. И вам, когда-то будет 54. И вы, когда-то уйдёте на пенсию. Ну, а если надоела передача, пульт в руки и вперёд.
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