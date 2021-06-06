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Шоу-бизнес
"Кошмар": Валерия без макияжа ошарашила народ

"Кошмар": Валерия без макияжа ошарашила народ

Певица Валерия показала лицо без косметики. Россияне прокомментировали внешность артистки.
прочитано 2997 раз

Исполнительница хита "Часики" нередко вызывает восхищение моложавым видом, несмотря на то, что уже стала бабушкой. Рядом с облысевшим и грузным мужем Иосифом Пригожиным звезда выглядит очаровательной красоткой. По многочисленным заявкам фанатов певица Валерия сообщила о том, как ухаживает за кожей лица и опубликовала в "Инстаграм" фото без макияжа.

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Иосиф Игоревич Пригожин продюсер

53-летняя артистка сделала снимки в домашней обстановке без сияния ярких софитов и пышных нарядов. На одном из фото звезда показала, как смывает косметику с глаз перед зеркалом в ванной комнате, а на другом предстала перед камерой в пижаме с полотенцем на голове.


Пользователи Сети по-разному отреагировали на кадры певицы Валерии без прикрас. Многие решили, что поп-диву тяжело узнать без туши, помады, пудры и других косметических средств. Одни сочли, что без макияжа знаменитость выглядит ничем не хуже, чем на экране в окружении коллег, другие — остались разочарованы естественным внешним видом артистки. "Стареем вместе", "Я даже не узнала", "Думала, Малышева", " Без макияжа простая женщина из народа, таких в нашей стране много... Не узнала бы", "Как старуху не малюй, она девочкой не станет!" — выразились пользователи Сети о певице Валерии.

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Певица Валерия. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 6 июня 2021, 20:02 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость755833
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хватит о ней писать, старой вешалке, противно и не интересно
👁
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Эти странные тётки вырезают щеки изнутри и у всех видны швы как защиты эти места. Что у Аллы, что у Крыси, что у Валерии, что у Лаймы . Вы все становитесь похожими и эти щеки как будто " человек, который смеётся ". Отвратительно. Но Валерия здесь как раз выглядит неплохо. Удачи
Гость756040
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что с макияжем,что без....один hрен,что курица драная
Гость763240
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драная болонка, ни кожи ни рожи
Гость 751241
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Банальная реклама косметических средств по уходу! Сколько же этой Валерии на счёт кинули, чтоб она эти все пузыри компании прорекламировала и на всеобщее обозрение выставила?
Из серии не петь, так морду тереть!
Гость Валерия
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А ВЫ как выглядите без макияжа Валерия и без макияжа-куколка,даже моложе выглядит Она красивая женщина и оставьте ее в покое
Гость764850
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Старая эта безголосая уже.Посмотрите в ее глаза. Косчтлявость только старее ее делает.Смешно на всех этих дешевых пиарщиц смотреть.
Добрая фея
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А фильтров-то на селфи из ванной дохренища )) Сами не видят что ли что публикуют ? ) Не переношу Валерию ни в каком качестве, мерзкая лицемерная бабенка, отвратный муж, ещё более отвратные дети, но, выглядит она неплохо, честно говоря, девочке то уже далеко не 20.
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