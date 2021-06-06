"Кошмар": Валерия без макияжа ошарашила народ

Певица Валерия показала лицо без косметики. Россияне прокомментировали внешность артистки.

Исполнительница хита "Часики" нередко вызывает восхищение моложавым видом, несмотря на то, что уже стала бабушкой. Рядом с облысевшим и грузным мужем Иосифом Пригожиным звезда выглядит очаровательной красоткой. По многочисленным заявкам фанатов певица Валерия сообщила о том, как ухаживает за кожей лица и опубликовала в "Инстаграм" фото без макияжа.

53-летняя артистка сделала снимки в домашней обстановке без сияния ярких софитов и пышных нарядов. На одном из фото звезда показала, как смывает косметику с глаз перед зеркалом в ванной комнате, а на другом предстала перед камерой в пижаме с полотенцем на голове.

Пользователи Сети по-разному отреагировали на кадры певицы Валерии без прикрас. Многие решили, что поп-диву тяжело узнать без туши, помады, пудры и других косметических средств. Одни сочли, что без макияжа знаменитость выглядит ничем не хуже, чем на экране в окружении коллег, другие — остались разочарованы естественным внешним видом артистки. "Стареем вместе", "Я даже не узнала", "Думала, Малышева", " Без макияжа простая женщина из народа, таких в нашей стране много... Не узнала бы", "Как старуху не малюй, она девочкой не станет!" — выразились пользователи Сети о певице Валерии.

