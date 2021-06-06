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Шоу-бизнес
"Бородатая змея!": Цыганов врезал Ваенге за скандальную выходку

"Бородатая змея!": Цыганов врезал Ваенге за скандальную выходку

Выступление Елены Ваенги на шоу "Три аккорда" довело Вадима и Вику Цыгановых до исступления. Исполнительнице шансона предстоит объясниться.

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В свежем выпуске программы "Три аккорда" Елена Ваенга исполнила песню "Золотые купола" Михаила Круга, нарядившись в монаха и наклеив на лицо искусственную бороду. Увидев отрывок этого выступления по телевизору, Вика Цыганова поспешила выплеснуть свое возмущение мужу Вадиму, который владеет правами на легендарную композицию покойного артиста. Звездные супруги решили наказать Елену Ваенгу за то, что она спела "Золотые купола" без согласования и в нетрадиционной манере.

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"Песня покаянная, трагичная. И тут, понимаешь, эта бородатая змея Ваенга, которая топит за нравственность, исполняет ее в эстетике Кончиты Вурст, да еще без разрешения!" — объявил Вадим Цыганов представителям СМИ. Поэт-песенник выяснил, что Елена Ваенга поет "Золотые купола" не первый год, ничего ему за это не заплатив. Раскрытые обстоятельства привели к тому, что теперь Цыгановы готовы судиться с рассердившей их эстрадной дивой.

Как писали "Дни.ру" Елену Ваенгу сочли недостойной премии "Шансон года", которая прошла 5 июня на сцене Crocus City Hall. По мнению главного редактора "Радио Шансон", в последнее время певица не выпускала выдающихся музыкальных композиций, которые могут попасть в хит-парад. По слухам, карьера артистки претерпевает неудачи из-за того, что Елена Ваенга поссорилась с Виктором Дробышем.


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Елена Ваенга. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 6 июня 2021, 13:21 Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Ваенга заставила Малинина ждать в гримерке

комментарии

Ответить:

Гость772951
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Да ей только с её трамвайным голосом занято в в отходном месте орать
имя
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ваенга - урод.
Гость767335
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Ваенга вырядилась попом с бородой! Смотреть не приятно, точно подмечено, Кончита Вурдс. Зачем такие крайности? Ведь песня хорошая. Думать надо прежде,чем сделать. Глупо получилось.
Гость772565
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Видела, офигела. Думала, что ее за этот трэш разнесут, а она 4 туза огребла. Ну, извините, а где вкус, чувство меры, такта у жюри? Вот уж правда, вурст наоборо
Гость772493
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Гость761889
Рот закройте-враги и злопыхатели!!...<цензура>.Ваенга-спела,искренне,красиво,достойно!Кому не нравится -не смотрите!.Ваенга-КОРОЛЕВА !
КОРОЛЕВА!КОРОЛЕВА!-Лена, узбагойся!
Гость761889
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Рот закройте-враги и злопыхатели!!...<цензура>.Ваенга-спела,искренне,красиво,достойно!Кому не нравится -не смотрите!.Ваенга-КОРОЛЕВА !
Ничо сибе чужие песни петь без спроса.
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Гость761889
Отстаньте от Елены!..Прилетели недруги и коршуны,воронье черное!Кыш отсюда-вороги грязные!...Елена Прекрасная- ВАЕНГА,хвала и честь ей от народа русского!
Оу, йес! Честь и хвала от народа русского, особенно от Розена, Сицкер и Шуфы. Ладно там еще Новиков затесался. По тузу отдали, почти на джокер согласилис. А вот когда <цензура> ты добрый молодец Дятлов спел еврейского портного, поморщились и дали по королю Не пой, говорят, не твое. Вот Ваенге можно.
Гость761889
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Отстаньте от Елены!..Прилетели недруги и коршуны,воронье черное!Кыш отсюда-вороги грязные!...Елена Прекрасная- ВАЕНГА,хвала и честь ей от народа русского!
ГостьНикита
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Гость772153
Ваенга спела эту песню настолько проникновенно, что от экрана взгляд невозможно было оторвать, от вокала мурашки по коже, слёзы в глазах стояли от эмоций. После ее выступления стало понятно, что лучше эту песню не спеть. Цыганов рвет на ж... волосы, потому что записал недавно эту песню с сыном Круга Александром, да кому он теперь интересен! Молодец Ваенга всем нос утерла!
Достойное выступление! Браво!!!
Гость772219
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Гость772153
Ваенга спела эту песню настолько проникновенно, что от экрана взгляд невозможно было оторвать, от вокала мурашки по коже, слёзы в глазах стояли от эмоций. После ее выступления стало понятно, что лучше эту песню не спеть. Цыганов рвет на ж... волосы, потому что записал недавно эту песню с сыном Круга Александром, да кому он теперь интересен! Молодец Ваенга всем нос утерла!
Умница! Достойное выступление!
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