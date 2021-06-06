"Бородатая змея!": Цыганов врезал Ваенге за скандальную выходку

Выступление Елены Ваенги на шоу "Три аккорда" довело Вадима и Вику Цыгановых до исступления. Исполнительнице шансона предстоит объясниться.

В свежем выпуске программы "Три аккорда" Елена Ваенга исполнила песню "Золотые купола" Михаила Круга, нарядившись в монаха и наклеив на лицо искусственную бороду. Увидев отрывок этого выступления по телевизору, Вика Цыганова поспешила выплеснуть свое возмущение мужу Вадиму, который владеет правами на легендарную композицию покойного артиста. Звездные супруги решили наказать Елену Ваенгу за то, что она спела "Золотые купола" без согласования и в нетрадиционной манере.

"Песня покаянная, трагичная. И тут, понимаешь, эта бородатая змея Ваенга, которая топит за нравственность, исполняет ее в эстетике Кончиты Вурст, да еще без разрешения!" — объявил Вадим Цыганов представителям СМИ. Поэт-песенник выяснил, что Елена Ваенга поет "Золотые купола" не первый год, ничего ему за это не заплатив. Раскрытые обстоятельства привели к тому, что теперь Цыгановы готовы судиться с рассердившей их эстрадной дивой.

Как писали "Дни.ру" Елену Ваенгу сочли недостойной премии "Шансон года", которая прошла 5 июня на сцене Crocus City Hall. По мнению главного редактора "Радио Шансон", в последнее время певица не выпускала выдающихся музыкальных композиций, которые могут попасть в хит-парад. По слухам, карьера артистки претерпевает неудачи из-за того, что Елена Ваенга поссорилась с Виктором Дробышем.