Суханкина выходила за рамки разумного: Разина сообщила об издевательствах в "Мираже"

Светлана Разина не скрывает негатива к коллегам по коллективу "Мираж".

Светлана Разина с ужасом вспоминает время, проведенное в составе группы "Мираж". Вокалистка попала в коллектив в 1987-м и уже через год покинула его. Спустя время Разина вновь стала частью группы, но снова ненадолго.

По словам Разиной, обстановка в "Мираже" была нездоровой. Первый год партнершей певицы была Наталья Гулькина, затем с ней выступала Маргарита Суханкина. Последняя, как считает Разина, ее ненавидела.

В то время Маргарита Суханкина была замужем за основателем коллектива Андреем Литягиным, поэтому вела себя с коллегами очень нагло. Светлана считает, что Маргарита чувствовала в ней соперницу и постоянно пыталась принизить. Экс-партнершу Разина называет глупой женщиной, которой манипулировал супруг. Андрей хитрый человек, утверждает Светлана, в нем есть "что-то змеиное". "Год надо мной издевались", – посетовала звезда.

Негативно о Маргарите Суханкиной говорит и другая солистка "Миража", Наталья Гулькина. Она отмечает, что супруга Литягина находилась в бесконечной борьбе за лидерство. Даже на сцене Суханкина оставалась верна себе.

Словам Натальи Гулькиной вторит ее концертный директор Лион Куашаев. Маргарита Суханкина в стремлении получать лучшее выходила за рамки разумного. Например, во время гастролей жена основателя коллектива проверяла номера других участников группы. Маргарита могла устроить скандал, если комната коллеги была чем-то лучше, чем у нее. "У нее две картины висят, а у меня одна", – процитировал Суханкину Куашаев.

Наталья Гулькина утверждает, что Андрей Литягин ее предал. Наталья спасла "Мираж", когда Маргарита вышла из коллектива, чтобы выступать сольно. Гулькина, поддавшись на уговоры, согласилась работать с Литягиным и в итоге столкнулась с черной неблагодарностью. Когда группа "встала на ноги" Наталье Гулькиной указали на дверь. "Меня просто выперли из коллектива, выжили", – сетует вокалистка.