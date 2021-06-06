"Сочная попка": Молодая жена Петросяна пошалила с ремнем на камеру

Жизнь Евгения Петросяна после расставания с Татьяной Степаненко заиграла новыми красками: молодая избранница, рождение сына Вагана, смена образа жизни. Новая жена старается выглядеть в глазах юмориста стильной красоткой, чтобы укрепить семейный союз и уберечь звездного супруга от пылких взглядов на других женщин. Татьяна Брухунова часто делится в инстаграм-аккаунте снимками в модных образах, которые подбирает сама, пользуясь дизайнерским опытом. Недавно женщина поделилась кадрами в обтягивающем спортивном костюме, подчеркивающем изгибы тела.
Супруга Евгения Петросяна предстала перед камерой легкой и непринужденной. На одном из снимков она игриво размахивает ремнем перед фотографом. За основу наряда она выбрала морской стиль, украсив голову необычным головным убором.
Комментарии к фото быстро наполнились комплиментами и добрыми высказываниями в адрес избранницы Евгения Петросяна. Во многом это связано с тем, что Татьяна Брухунова отслеживает реакцию россиян на свои посты, блокируя злопыхателей, которые пишут ей негатив. "Прелесть, как идет костюм!", "Сочная попка", "Такая хорошенькая, такая лапочка", "Просто супер!", "Стройняха!", "Как всегда прекрасна", — выразились поклонники знаменитой женщины.
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