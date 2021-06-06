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Шоу-бизнес
"Сочная попка": Молодая жена Петросяна пошалила с ремнем на камеру

"Сочная попка": Молодая жена Петросяна пошалила с ремнем на камеру

32-летняя Татьяна Брухунова показала достоинства фигуры. Супруга Евгения Петросяна снялась в креативном образе.
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Жизнь Евгения Петросяна после расставания с Татьяной Степаненко заиграла новыми красками: молодая избранница, рождение сына Вагана, смена образа жизни. Новая жена старается выглядеть в глазах юмориста стильной красоткой, чтобы укрепить семейный союз и уберечь звездного супруга от пылких взглядов на других женщин. Татьяна Брухунова часто делится в инстаграм-аккаунте снимками в модных образах, которые подбирает сама, пользуясь дизайнерским опытом. Недавно женщина поделилась кадрами в обтягивающем спортивном костюме, подчеркивающем изгибы тела.

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Татьяна Брухунова помощница Евгения Петросяна

Супруга Евгения Петросяна предстала перед камерой легкой и непринужденной. На одном из снимков она игриво размахивает ремнем перед фотографом. За основу наряда она выбрала морской стиль, украсив голову необычным головным убором.


Комментарии к фото быстро наполнились комплиментами и добрыми высказываниями в адрес избранницы Евгения Петросяна. Во многом это связано с тем, что Татьяна Брухунова отслеживает реакцию россиян на свои посты, блокируя злопыхателей, которые пишут ей негатив. "Прелесть, как идет костюм!", "Сочная попка", "Такая хорошенькая, такая лапочка", "Просто супер!", "Стройняха!", "Как всегда прекрасна", — выразились поклонники знаменитой женщины.

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Евгений Петросян. Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 6 июня 2021, 11:47 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

На кого променял Петросян исхудавшую Степаненко

комментарии

Ответить:

Гость758115
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Да уж попал дед по-взрослому, эта уродка его прямёхонького отправит в могилу
Гость756000
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Ну до чего же она страшненькая 😱
Гость 13620
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👁
Жирненькая
Тяжелая задница отвисла, живот плавно перетекает в бюст. Талия на уровне бедер.
Гость 13620
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Так эта Брехунова еще и эксбиционистка. Или на этой выставке себя любимой выпахивает себе поле потенциальных женихов, на случай, когда ее папик Петросян уйдет на небушко?
Гость755130
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Автор,Степаненко зовут Еленой.А молодая жена никакая,ещё и"поплыла".
👁
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Жирненькая
1

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