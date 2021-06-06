Ревва прервал молчание после публичного нападения Моргенштерна

Юморист и певец Александр Ревва оказался втянут в грандиозный скандал, учиненный рэпером Алишером Моргенштерном. Последний публично заявил, что Александр незаслуженно получил награду от Муз-ТВ. Алишер даже потребовал обнародовать результаты зрительского голосования.
Ревва какое-то время отмалчивался. Видимо, обдумывал план дальнейших действий. Наконец в личном микроблоге Александр прокомментировал свой триумф. Артист дал понять, что считает себя достойным лавров победителя. Также знаменитость поблагодарила поклонников, друзей и коллег за поддержку и заявила, что останавливаться на достигнутом не будет.
Как писали "Дни.ру", накануне на церемонии Муз-ТВ случился некрасивый эпизод. Во время награждения Александра Реввы тарелкой "Лучший исполнитель" рэпер Алишер Моргенштерн выскочил на сцену, схватил микрофон и выразил свое несогласие с происходящим. Алишер намекнул на жульничество. Рэпер прямо заявил, что является настоящим победителем.
На сцене Ревва не смог подобрать нужных слов. Александр заметил только, что Алишер, приехавший на церемонию в инвалидной коляске, оказывается может ходить. Вокалист лишь порадовался, что рэпер здоров.
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