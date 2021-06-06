75 тысяч пожалел: Муж Макеевой не платит алименты детям

Свадьба актрисы Анастасии Макеевой и строителя Романа Малькова в Крыму была пышной и громкой. Звезда продолжает получать поздравления о новом замужестве от огромного количества россиян. Однако вместе со статусом жены артистка получила и требуемый решения денежный вопрос. Бывшая жена Романа Малькова сообщила в инстаграм-истории о том, что ее экс-избранник не платит алименты четырем детям.
"С февраля ничего не поступает от него на детей. По суду еще месяц дополнительно, на случай его обжалования", — выразилась многодетная мать про нового мужа Анастасии Макеевой. Она сомневается, что бывший супруг возьмет на себя ответственность платить установленные законом деньги. Женщина отметила, что от Романа Малькова требуются выплаты только на троих детей из четырех, так как старший сын решил жить с ним в Москве и перешел на его попечение. На содержание оставшихся с матерью наследников Роман Мальков должен отдавать 75 тысяч ежемесячно — по 25 тысяч на каждого ребенка.
Напомним, новоиспеченный супруг Анастасии Макеевой сообщил о развитии своего бизнеса. Роман Мальков пошел по стопам отца и продолжил его дело в сфере строительства. В планах у мужчины расширение связей с отечественными и иностранными компаниями, также он похвастался приобретением небольшого завода.
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