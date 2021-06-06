75 тысяч пожалел: Муж Макеевой не платит алименты детям

Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Пугачева в гневе вычеркнула из семьи близких Орбакайте людей
"Срамота": опозорившуюся Валерию высмеяли всей страной на "Первом канале"
Продюсер Лободы о "новобрачных" Киркорове и Даве: На Кавказе таких расчленяли на шашлыки
Вторая Легкоступова! Опухшая Максакова рядом с граненым стаканом шокировала внешностью
партнеры
Понедельник
7 июня
Лента новостей
17:22
Попросившего о встрече с Байденом Зеленского высмеяли: Переоценивает свой статус
17:17
Зудина о комфортной жизни в купленной с Табаковым квартире: Мрамор, цветы, консьержная служба
17:12
Житель Челябинска избил пенсионера за замечание
17:09
Елизавета II в шоке: принц Гарри и Меган Маркл скрыли от семьи появление ребенка
17:06
Проблемы со здоровьем подкосили жизнь Полины Гагариной
16:40
Гроб установят на ринге: стали известны подробности прощания со звездой сериала "Мажор" Анчуковым
16:27
Киевский университет лишил Лукашенко степени почетного доктора наук
16:09
"Бьет по самому больному": после новости о раке стало известно о тяжелом состоянии Кудрявцевой
16:00
В Москве умер режиссер Валерий Лонской
15:57
Бросил свое чадо: вскрылась информация о тайном ребенке Табакова
15:50
Гарик поддержал: звезда "Крепостной" сделала заявление на фоне слухов о связи с Харламовым
15:45
Тяжелобольной Алибасов готовится к операции "на живую": Сможет лицезреть, как его режут
15:37
Сравнили с Райкиным и Утесовым: театралы пропустили Бузову в спектакль МХАТ о Сталине
15:37
"Только через постель": вскрылись неожиданные подробности жизни Манукяна
15:08
Журналист Лукьянов заявил о находящихся на грани развала США: Американцы начинают это понимать
15:06
"Главное, чтобы не стал похож на Гарика": Кристина Асмус заявила о новом романе
15:01
"Голос перекроить нельзя!": 67-летняя Успенская ответила на обвинения в злоупотреблении пластикой
15:00
"По три дня не ела": актриса Семенова довела себя до изнеможения
14:58
"Мне этот крест милее": Зудина оправдалась за отсутсвие памятника на могиле Табакова
14:47
В Кремле высказались о санкционной политике США: Замкнутый круг
14:38
Известный писатель попал в ДТП в Тюменской области
14:33
Почему Зудина 17 лет откладывала венчание с Табаковым
14:28
В Петербурге уроженец Таджикистана угрожал трансгендеру ножом
14:28
Политолог Шатров объяснил желание Зеленского срочно встретиться с Байденом: Хочет напомнить о своем существовании
14:21
"Очень вредно": Рудковскую обвинили в издевательствах над младшим сыном
14:17
"Вот сейчас-то она запоет": с беспринципной Собчак потребовали 50 миллионов рублей
14:12
Range Rover SV Autobiography: Мечта артиста
14:10
Капает от счастья слюной: стало известно, на кого променял Лазарев Малиновского
13:39
Захарова заявила о готовности России к диалогу с НАТО: Верните на поле свои ворота, мы пробьем
13:35
По стопам Прокловой: Гвоздикова призналась в домогательствах режиссера
13:25
Всплыли сенсационные данные о прошлом Брежневой: работала уборщицей?
13:21
Во ВГИК по блату: Корчевников влепил известной актрисе оплеуху в эфире программы
13:18
В Тюмени загорелся многоквартирный дом
13:18
Байден отказался от встречи с Зеленским перед саммитом с Путиным
13:15
У Кларка Кента из сериала "Тайны Смолвиля" родился второй ребенок
12:50
Россиян предупредили о дефиците жилья: названы причины
12:47
Страшное ДТП: появились подробности гибели народной артистки
12:44
Под Москвой поезд снес машину с людьми
12:43
Детали последнего разговора: Запашный сообщил о горьком сожалении звезды сериалов "Мажор" и "Молодежка" перед смертью
12:32
Баснословные деньги: озвучен неприличный гонорар Бузовой за роль в театре
12:29
Пьяный житель Ростова-на-Дону расправился с собаками на глазах у детей
12:13
В Новосибирске машина насмерть сбила ребенка на глазах у матери
12:09
"Ужасно": Бледанс задрала ноги перед известным режиссером
11:58
Сбежавший из Белоруссии Шепелев в ужасе от происходящего в стране: Депрессия и страх
11:53
"Не сесть на шею": дочь не будет содержать Мельникову из "Улиц разбитых фонарей" в старости
11:52
Охранник обокрал магазин на полмиллиона
11:38
"Родили!": сияющая Утяшева сообщила о пополнении в семье
11:23
В разборках Дробыша и Самбурской произошел новый поворот
11:21
"Очень тяжело себя носить": 120-килограммовая актриса Бочкарева потеряла возможность нормально ходить
11:13
Ресторан Touch: креативный взгляд на современную русскую кухню
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Станиславский в гробу перевернулся: репетирующая во МХАТе проходимка Бузова повергла в шок
Продюсер Лободы о "новобрачных" Киркорове и Даве: На Кавказе таких расчленяли на шашлыки
"Руки распустил?": Прилучного подозревают в избиении покрытой шрамами Карпович
Лолита со стекающей по лицу липкой жижей вызвала отвращение
Стало известно о грязных обвинениях в адрес Пугачевой
"Бородатая змея!": Цыганов врезал Ваенге за скандальную выходку
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
75 тысяч пожалел: Муж Макеевой не платит алименты детям

75 тысяч пожалел: Муж Макеевой не платит алименты детям

Стали известны скрытые факты о новом супруге Анастасии Макеевой. Роман Мальков уклоняется от денежных выплат на детей.
прочитано 2481 раз

Свадьба актрисы Анастасии Макеевой и строителя Романа Малькова в Крыму была пышной и громкой. Звезда продолжает получать поздравления о новом замужестве от огромного количества россиян. Однако вместе со статусом жены артистка получила и требуемый решения денежный вопрос. Бывшая жена Романа Малькова сообщила в инстаграм-истории о том, что ее экс-избранник не платит алименты четырем детям.

ПО ТЕМЕ

Бледанс пошла вразнос на девичнике Макеевой

 Последние новости шоу-бизнеса

Сюжеты Последние новости шоу-бизнеса

Анастасия Васильевна Макеева

Анастасия Васильевна Макеева актриса

"С февраля ничего не поступает от него на детей. По суду еще месяц дополнительно, на случай его обжалования", — выразилась многодетная мать про нового мужа Анастасии Макеевой. Она сомневается, что бывший супруг возьмет на себя ответственность платить установленные законом деньги. Женщина отметила, что от Романа Малькова требуются выплаты только на троих детей из четырех, так как старший сын решил жить с ним в Москве и перешел на его попечение. На содержание оставшихся с матерью наследников Роман Мальков должен отдавать 75 тысяч ежемесячно — по 25 тысяч на каждого ребенка.


Напомним, новоиспеченный супруг Анастасии Макеевой сообщил о развитии своего бизнеса. Роман Мальков пошел по стопам отца и продолжил его дело в сфере строительства. В планах у мужчины расширение связей с отечественными и иностранными компаниями, также он похвастался приобретением небольшого завода.


ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Анастасия Макеева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 6 июня 2021, 10:56 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

За кого не стоит выходить замуж

комментарии

Ответить:

Гость760241
Пожаловаться Ответить
Новоиспеченного мужа и мужиком-то не назовешь, а отцом- тем более. Она ему палец облизала( тошнилово), а он будет ей ноги мыть и воду пить, он же теперь в этом шоу. Приживалец В каком виде он будет ползти, на коленях, к детям? Они думают, что обвенчались, то смыли все грехи Мерзкая парочка
666 Yes!!!
Пожаловаться Ответить
Эпизод с облизыванием пальца, просто блевотина?Так она показала,как сосёт )(уууууйййй у этого ввыыыббблляяядддккка!Когда )(уууууйййй во рту у Макеевой,то аллименты детям обнуляются!
666 Yes!!!
Пожаловаться Ответить
Макеева - краснодарская шшшлллююююххха!Ты следующая после Алисы Казьминой!!100%!Бесплодная ты бббллляяяядддииинннаа!
Гость754514
Пожаловаться Ответить
Молодой подонок ещё свое получит.
Недотрах...ая Макеева пусть читает о себе негативные коменты
Гость770238
Пожаловаться Ответить
Вчера по нтв показывали эту свадьбу. Макеева без ретуши выглядела старой и злой. Видно, какая в жизни и есть. Пудель, как всегда, угодливый и перепуганный. Эпизод с облизыванием пальца, просто блевотина. А, насчёт того, что вся страна поздравляет этих клоунов... Автор, ты на солнце не перегрелась? Почитай отклики, одно осуждение. Мальков, раз уж ты подаешь себя, как владелец заводов, газет, пароходов так заплати алименты!
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Ведет себя по-хамски!": выходки Гвердцители довели соседей до белого каления

С певицей невозможно жить под одной крышей
Шоу-бизнес

Стало известно о грязных обвинениях в адрес Пугачевой

Игорь Наджиев лишился славы на родине
Шоу-бизнес

"Не хотела остаться калекой!": сделавшая аборт Гвоздикова откровенно о чудовищных угрозах экс-супруга

Он изменял актрисе
Шоу-бизнес

Упустившая главную награду премии МУЗ-ТВ Бузова сорвалась

Певица ожидала получить больше наград

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 7 по 13 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня 2021 года
Гороскоп на июнь 2021 года
Гороскоп на неделю с 24 по 30 мая 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+