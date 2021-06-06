"Слезы душат": изувеченная страшным недугом экс-жена Аршавина потеряла последнюю надежду

Экс-супруга футболиста Андрея Аршавина сражается с серьезным недугом. Журналистка Алиса Казьмина осталась без носа из-за аутоиммунного некроза.
По словам бывшей жены спортсмена, болезнь не собирается отступать. 38-летняя Алиса страдает от сильной боли и устойчивого недомогания. Казьмина полна решимости вылечится, поэтому настойчиво ходит по врачам, четко соблюдает рекомендации, терпит различные процедуры.
"Наступает ремиссия, потом откатываемся назад, когда аутоиммунная система снова подключается", – посетовала журналистка.
Казьмина отметила, что обострения случаются на фоне стресса, возникающего "не без участия людей". Кроме того, Алиса переживает финансовые трудности. Лечение требует огромных средств. "Алиментов с трудом хватает", – сказала экс-жена именитого спортсмена.
Сегодня главная цель Алисы Казьминой – полное выздоровление. Журналистка намеревается восстановить изувеченное лицо с помощью пластических хирургов, когда ее состояние стабилизируется.
Алиса Казьмина благодарит за поддержку светскую львицу Марию Погребняк. Супруга футболиста Павла Погребняка публично вступилась за журналистку, обрушившись с критикой на Андрея Аршавина. Мария осудила спортсмена, который бросил экс-избранницу и дочь на произвол судьбы.
Казьмина отметила также, что Аршавин напрочь лишен эмпатии. Просить что-либо у бывшего мужа она не хочет. Казьмина потеряла всякую надежду на помощь когда-то любимого человека.
"Слезы душат, что мне не добраться до главного — полного выздоровления и пластического хирурга", – поделилась женщина.
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