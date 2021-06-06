Вскрылась причина упреков Маркл в адрес королевской семьи

Писатель Фил Дампьер назвал причину, по которым Меган Маркл публично обвинила королевскую семью. Эксперт уверен – у герцогини Сассекской большие планы.

Меган Маркл сложила королевские полномочия еще в марте 2020 года, а позднее дала скандальное интервью Опре Уинфри, которое достигло мирового резонанса и вызвало досаду у Елизаветы II. Актриса рассказала журналистке о взаимоотношениях с членами монаршей семьи, обвинила ее представителей в расизме, а также безразличии к чужим страданиям. Писатель Фил Дампьер проанализировал поведение супруги принца Гарри и сделал вывод: упреки в адрес властных родственников были только предлогом.

"По моему личному мнению, она никогда не собиралась оставаться в королевской семье", — объявил эксперт представителям СМИ. Фил Дампьер полагает, что обвинения, которые прозвучали из уст Меган Маркл, — всего лишь способ объяснить свое нежелание взваливать на себя монаршие обязанности и приспосабливаться к жизни с властными особами во дворце.

Писатель не может поверить в то, что королевская семья пренебрежительно относилась к Меган Маркл из-за расовых предрассудков и не помогла герцогине Сассекской, когда она в этом нуждалась. Фил Дампьер считает, что в интервью Опре Уинфри актриса намеренно делала громкие заявления, чтобы скрыть свои истинные планы от общественности. Согласно позиции эксперта, годами ранее Меган Маркл задумала претворить в жизнь несколько коммерческих проектов, для осуществления которых необходимо, чтобы о ней говорили.

