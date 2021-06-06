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Шоу-бизнес
Вскрылась причина упреков Маркл в адрес королевской семьи

Вскрылась причина упреков Маркл в адрес королевской семьи

Писатель Фил Дампьер назвал причину, по которым Меган Маркл публично обвинила королевскую семью. Эксперт уверен – у герцогини Сассекской большие планы.

Продолжение: Меган Маркл родила принцу Гарри дочь – подробности
прочитано 4114 раз

Меган Маркл сложила королевские полномочия еще в марте 2020 года, а позднее дала скандальное интервью Опре Уинфри, которое достигло мирового резонанса и вызвало досаду у Елизаветы II. Актриса рассказала журналистке о взаимоотношениях с членами монаршей семьи, обвинила ее представителей в расизме, а также безразличии к чужим страданиям. Писатель Фил Дампьер проанализировал поведение супруги принца Гарри и сделал вывод: упреки в адрес властных родственников были только предлогом.

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Меган Маркл

Меган Маркл актриса

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"По моему личному мнению, она никогда не собиралась оставаться в королевской семье", — объявил эксперт представителям СМИ. Фил Дампьер полагает, что обвинения, которые прозвучали из уст Меган Маркл, — всего лишь способ объяснить свое нежелание взваливать на себя монаршие обязанности и приспосабливаться к жизни с властными особами во дворце.


Писатель не может поверить в то, что королевская семья пренебрежительно относилась к Меган Маркл из-за расовых предрассудков и не помогла герцогине Сассекской, когда она в этом нуждалась. Фил Дампьер считает, что в интервью Опре Уинфри актриса намеренно делала громкие заявления, чтобы скрыть свои истинные планы от общественности. Согласно позиции эксперта, годами ранее Меган Маркл задумала претворить в жизнь несколько коммерческих проектов, для осуществления которых необходимо, чтобы о ней говорили.


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Меган Маркл. Фото: Pool/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Автор: 6 июня 2021, 06:41 Источник: The Sun ✓ Надежный источник
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Из секс-бомбы в скромницу: Как изменилась Меган Маркл после свадьбы

комментарии

Ответить:

Гость772012
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Дед и внук...какая сумасшедшая разница...остаётся только сочувствовать королеве...
Гость754514
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Просто биомусор
Гость765719
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два выродка, один стоит другого
1

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