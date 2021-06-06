Во все тяжкие: Little Big всполошили народ своим поведением

Участники Little Big Илья Прусикин и Софья Таюрская первый раз появились на светском мероприятии как любовные партнеры и коллеги по работе одновременно. На днях артисты официально заявили о том, что между ними зародились чувства и теперь у них роман. Звездная пара появилась на красной дорожке премии "МУЗ ТВ" в эпатажном образе в красной цветовой гамме. Илья Прусикин надел пиджак на голый торс, а Софья Таюрская выбрала пышное платье с экстравагантными аксессуарами.
Члены группы Little Big без доли стеснения демонстрировали собравшейся публике свои отношения. Дело дошло до того, что певец и его избранница начали целоваться перед объективами завороженных папарацци.
Илья Прусикин и Софья Таюрская торжественно завладели заветной наградой в виде тарелки — группа Little Big победила в номинации "Лучшая группа". По данным "МУЗ ТВ", коллектив набрал больше голосов, чем "Руки Вверх!", Dabro, HammAli & Navai, Cream Soda, Rasa, Artik & Asti.
Напомним, солист Little Big долго скрывал отношения с коллегой по группе. В 2019 году Илья Прусикин развелся с певицей Tatarka (настоящее имя Ирина Смелая, — Прим. ред.) после четырех лет брака. Уже тогда поговаривали, что артист положил глаз на Софью Таюрскую, но связь между ними вскрылась совсем недавно.
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