Крутой связался с наркоманами из-за младшей дочери

Любимая дочь Александра, проживающая в США, доставила немало хлопот Игорь Крутому.

Младшая наследница звездного отца в настоящий момент живет в Майами, где учится в университете. Игорь Крутой часто навещает дочь. Об одной из таких поездок музыкант рассказал журналистам.

По словам Игоря Яковлевича, Александра мечтала, чтобы папа сделал татуировку. Девушка хотела набить парные татуировки с датами рождения друг друга. Крутой долго упирался и боялся реакции жены, но Александра уверила, что это решаемая проблема. Наследница буквально потащила его в тату-салон. Однако атмосфера там повергла Игоря Крутого в шок: тату-мастерами были бывалые наркоманы.

"Она меня завезла в такой район, где нас как минимум должны были убить! Помню, в офисе, где нам делали татуировки, так пахло наркотиками: топор мог висеть", – поделился Игорь Крутой.

Увидев наколки, жена продюсера Ольга устроила скандал. Но конфликт быстро был исчерпан. По словам Игоря Крутого, младшая дочь Саша всегда умела очаровать и убедить в своей правоте. Даже Алла Пугачева, как утверждает композитор, не смогла устоять перед Александрой.

"Помню, у меня в Риге был какой-то юбилей. Сашка бегала по залу, а Пугачева за ней наблюдала. Потом подходит и говорит: "Я от твоей дочки глаз не могла оторвать!". Они сейчас видятся. Вот скоро пойдем на юбилей к Максиму Галкину", – рассказал Игорь Яковлевич.

Напомним, что недавно в своих социальных сетях Игорь Крутой опубликовал фото с друзьями и коллегами. Сейчас музыкант большую часть времени проводит на даче из-за эпидемии коронавируса, от чего сильно скучает по былой жизни и часто грустит. Подписчики отметили, что Игорь Яковлевич потерял былую свежесть и бодрость.