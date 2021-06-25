"Напоминание об Африке": в отместку гулящему Тарзану Королева завела чернокожего младенца

Певица Наташа Королева удивила поклонников неожиданным пополнением. В их семье появился чернокожий ребенок...

После громкой измены мужа певица Наташа Королева ездила "на перезагрузку" в Африку. Там она жила в племени аборигенов и заодно снимала шоу "Племя". Уже тогда Тарзан заподозрил что-то неладное и прилетел в Танзанию, чтобы примириться с супругой. Пара даже заново поженилась по местным обычаям. Все было идеально, но в сердце звезды осталась зазноба...

В своем "Инстаграм" Наташа Королева показала видео, на кадрах которого Сергей Глушко сидит рядом с улыбчивым чернокожим малышом. Потом она перевела камеру на стену и показала подписчикам великолепную картину, на котором был изображен тот самый Джамбо.

Сначала поклонники подумали, что в отместку гулящему Тарзану Наташа Королева привезла с собой как "напоминание об Африке" ребенка. Но потом все стало на свои места.

Оказалось, что Тарзан помимо танцев занимается еще и живописью. Это он нарисовал маслом на холсте того самого ребенка. Фанаты признали, что у Глушко талант к творчеству и пожелали ему успехов в этом новом поприще.

"Не смогла удержаться, чтобы не выразить свое восхищение. Какой талантливый! Зря не стал профессиональным художником. Прославился бы на весь мир", – написала поклонница.

Ранее "Дни.ру" сообщали, что Наташа Королева развлеклась под утро с известным шоуменом. Кадры опубликованы в Сети.