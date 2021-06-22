Тодоренко оказалась в больнице в чужой стране: Я плакала

Регина Тодоренко в личном блоге рассказала, как прошел ее отпуск в Турции.

Артистка отправилась с семьей на отдых, однако вместо этого оказалась в изоляции. По словам телеведущей, почти весь отпуск она проболела коронавирусной инфекцией и даже успела побывать в больнице. "Счастливый человек, который пережил госпитализацию, день рождения провел с коронавирусом и сидел в изоляции (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Регина Тодоренко.

Знаменитость отметила, что выжила только благодаря маме, которая уже переболела ковидом, поэтому осталась вместе с ней в номере. Артистка не стала раскрывать подробностями своего состояния, пообещав все рассказать чуть позже. Отдельно она поблагодарила персонал гостиницы, в которой остановилась, так как они поздравили ее в день рождения, надев на себя "скафандры". "Я плакала", – призналась Регина Тодоренко.

Подписчики посочувствовали супруге Влада Топалова, отметив, что уже порядком устали от этого "пандемийного безумия". "Что-то резко блогеры ковидом все дружно позаболели. Здоровья вам", "С выздоровлением! И с прошедшим днем рождения!", "Капец... хорошо, что уже все хорошо! Ну Вы даете! хотя Вы все время рискуете, когда путешествуете", "Зато теперь антитела", – написали в комментариях.

Напомним, 14 июня Регине Тодоренко исполнился 31 год. Она заявила, что эти годы были невероятно яркими и насыщенными. Артистка отметила, что впереди ее ждут новые свершения, и поблагодарила поклонников за поддержку.