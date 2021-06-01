Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Как на панель": явившаяся в Кремль в красных трусах Бузова взбесила россиян
Видны все прелести: Кабаева возмутила россиян слишком откровенным нарядом
"Печально": Вера Брежнева сообщила об уходе
"Когда я делаю это – мне приятно": Вера Брежнева шокировала интимными подробностями
партнеры
Вторник
1 июня
Лента новостей
10:45
Стало дурно у здания суда: актера Марка Горонока развели с женой
10:39
В Москве взрывом выбило стекла квартиры
10:27
Как изменится жизнь россиян с 1 июня
10:09
Боялась тюрьмы: Салтыкова рассказала об измене бывшего мужа с несовершеннолетней
09:49
Поплавская влепила оплеуху зациклившейся на сексе Прокловой
09:44
Под Челябинском поезд насмерть сбил ребенка
09:30
"Лжец!": погрязший в долгах Зайцев пошел на крайние меры
09:26
"Он сам сделал свой выбор": Савичева о причинах ухода мужа
09:06
Гора мусора: получившие наследство родственники наплевали на могилу Жванецкого
08:55
"Свинья!": Свиридова поругалась с самовольным сыном
08:42
"Было очень трудно": организаторы скандального концерта сделали громкое заявление о матерщиннице Бузовой
08:28
С россиян начали требовать липовые долги за услуги ЖКХ
08:27
Политолог Воля рассказал о "сделке" Путина и Байдена: Согласие по поводу ухода Лукашенко от власти
06:02
"А кому бы я дала": Муцениеце назвала свои объекты вожделения
04:06
Муж-стриптизер выставил полуголую Королеву на всеобщее обозрение
01:59
Изменившаяся Распутина шокировала внешним видом
23:59
Певица Слава потратила 100 миллионов на квартиру для тусовок
22:16
"Надеюсь, разберутся": заболевший ковидом звезда "Улиц разбитых фонарей" Селин заговорил о смерти и завещании
21:39
В Подмосковье мужчина зарезал жену с двумя дочерями и покончил с собой
21:22
Россия продлит запрет на полеты в Турцию
21:01
Обколотый сын Яковлевой боится выйти из дома из-за разъяренных россиян
21:00
В России хотят ставить в паспорта педофилов особые отметки
20:47
Синоптик назвал сроки возвращения тепла в Москву
20:33
Все по-новому: Манукян решил убрать из гримерки ведущего "Дома-2" все напоминания о Бузовой
20:32
Посол рассказал о сроках возобновления полетов в Турцию
20:06
Ниже нуля градусов: Подмосковье ждет зимняя погода в июне
19:52
"Еще не все сказала!": неугомонная Проклова опять заговорила о домогательствах
19:49
В Госдуме назвали два условия для введения четырехдневной рабочей недели
19:29
Россиянам упростят получение соцвыплат
19:27
"Не советовалась ни с кем": жена нанесла Боярскому удар ниже пояса
19:09
"Пузатый разведеныш с ребенком": Харламову не простили роман с молоденькой
18:42
Для многодетных семей России хотят ввести единый статус
18:41
Какие сериальные новинки нельзя пропустить этим летом
18:35
"В Беларуси вам больше не рады": Брежневу и Меладзе закидали камнями за пляски для сына Лукашенко
18:31
Гузеева вслед за оскорбленной Долиной плюнула в россиян: Мрази
18:25
Политолог Михеев предложил Украине начать войну с Белоруссией
18:25
"Счастливая мама": Брухунова раскрыла правду после слухов о новой беременности
17:30
"С днем рождения, дочь!": Счастливый Добронравов показал грудничка
17:29
Джо Байден повесил в Овальном кабинете фото умершего сына
17:27
"Они кто?!": замужняя Орбакайте попалась на курорте с двумя итальянцами
17:15
"Кто-то рожает?": Тодоренко шокировала россиян странным видео
17:08
"Ладе" конец? В России остановили выпуск автомобилей от "АвтоВАЗа"
16:53
"Долго этого ждала": Утяшева и Муцениеце горячо порезвились на кухне
16:53
Верка Сердючка оказалась на кладбище после слухов о тяжелой болезни
16:53
Агата Муцениеце отказалась от бедного возлюбленного
16:53
Путин запустил серийное производство автомобилей Aurus в России
16:52
Публично опозорившаяся матерщинница Бузова нашла управу на клеветников
16:32
"Нос вырос?": изменившуюся Навку отправили на стол к хирургу
16:25
Эмбер Херд удалось избежать наказания за лжесвидетельство против Джонни Деппа
16:22
"Начинаю серьезно переживать": беременную Арзамасову всполошило анонимное послание
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Это такой кайф!": Жена 81-летнего Виторгана нашла замену плотским утехам
"Еще не все сказала!": неугомонная Проклова опять заговорила о домогательствах
Взбешенная Зудина заговорила о домогательствах Табакова к студенткам
"Мне 35 лет, и я дура": Неадекватная Бузова устроила беспредел на концерте
"Срамотища-то какая": Облитая помоями Бузова оконфузилась на балу
"Лишнее яйцо не помешает!": Бледанс проболталась о подробностях свадьбы Макеевой со строителем
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Гора мусора: получившие наследство родственники наплевали на могилу Жванецкого

Гора мусора: получившие наследство родственники наплевали на могилу Жванецкого

Спустя семь месяцев после смерти место захоронения Михаила Жванецкого представляет собой печальное зрелище.
прочитано 676 раз

Могила сатирика на Новодевичьем кладбище выглядит заброшенной. На ней нет ограды, а есть гора мусора в виде сухой травы и еловых веток. Убирает все это безобразие дворник погоста, а вовсе не многочисленная родня артиста.

ПО ТЕМЕ

Большое горе: могила Жванецкого утонула сразу после похорон

"Стыдно и смешно": евреи возмущены православным крестом у Жванецкого

Мужчина признался, что ухаживает за могилой Михаила Жванецкого по приказу начальства. Правда, иногда поклонники таланта сатирика приносят на его могилу живые цветы.

У Михаила Жванецкого было шестеро детей от разных возлюбленных. Это Дмитрий, Ольга, Елизавета, Андрей, Максим и Григорий. Писатель оставил и огромное состояние, которое недавно получили родственники покойного.

Напомним, Михаил Жванецкий скончался от онкологического заболевания осенью прошлого года. Сатирику было 86 лет. В последний путь звезду провожали с воинскими почестями. Похоронили артиста рядом с могилами Галины Волчек и Марка Захарова.

За месяц до смерти писатель объявил о завершении карьеры, а еще раньше закрыл свою телепрограмму "Дежурный по стране" и ИП. Судя по всему, ему было уже трудно работать в полную силу по состоянию здоровья.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Genrietta Peryan / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Автор: 1 июня 2021, 09:06 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Прекрасная молодая вдова блеснула у гроба Жванецкого

комментарии

Ответить:

Гость763632
Пожаловаться Ответить
Поклонники приносят живые цветы, которые постоянно увядают. Ходить на могилу еженедельно их убирать родственники определенно не могут. Убирает служитель кладбища - вот и хорошо. Прошло всего-то семь месяцев со дня смерти. К осени посмотрим - будет ли памятник. Вот тогда можно либо хвалить, либо осуждать наследников!
Гость754514
Пожаловаться Ответить
Потому что мрази!
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"В Беларуси вам больше не рады": Брежневу и Меладзе закидали камнями за пляски для сына Лукашенко

Артистам пришлось объясняться
Сериалы

"Надеюсь, разберутся": заболевший ковидом звезда "Улиц разбитых фонарей" Селин заговорил о смерти и завещании

Знаменитому Дукалису уже 60 лет
Шоу-бизнес

"Нос вырос?": изменившуюся Навку отправили на стол к хирургу

Фигуристка изменилась
Общество

Коктебельский лайн-ап

Турбизнес в Крыму выходит на новый уровень

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня 2021 года
Гороскоп на июнь 2021 года
Гороскоп на неделю с 24 по 30 мая 2021 года
Гороскоп на неделю с 17 по 23 мая 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+