Гора мусора: получившие наследство родственники наплевали на могилу Жванецкого

Спустя семь месяцев после смерти место захоронения Михаила Жванецкого представляет собой печальное зрелище.

Могила сатирика на Новодевичьем кладбище выглядит заброшенной. На ней нет ограды, а есть гора мусора в виде сухой травы и еловых веток. Убирает все это безобразие дворник погоста, а вовсе не многочисленная родня артиста.

Мужчина признался, что ухаживает за могилой Михаила Жванецкого по приказу начальства. Правда, иногда поклонники таланта сатирика приносят на его могилу живые цветы.

У Михаила Жванецкого было шестеро детей от разных возлюбленных. Это Дмитрий, Ольга, Елизавета, Андрей, Максим и Григорий. Писатель оставил и огромное состояние, которое недавно получили родственники покойного.

Напомним, Михаил Жванецкий скончался от онкологического заболевания осенью прошлого года. Сатирику было 86 лет. В последний путь звезду провожали с воинскими почестями. Похоронили артиста рядом с могилами Галины Волчек и Марка Захарова.

За месяц до смерти писатель объявил о завершении карьеры, а еще раньше закрыл свою телепрограмму "Дежурный по стране" и ИП. Судя по всему, ему было уже трудно работать в полную силу по состоянию здоровья.