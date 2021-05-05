Что стало с борющемся с онкологией Янковским

Поклонники переживают за здоровье артиста, котому в 2014 году диагностировали лимфому третьей степени. Его супруга и коллега Оксана Фандера очень редко публикует снимки с ним в своем инстаграм-аккаунте.
Рак Филипп Янковский лечил и в России, и за рубежом. Затем он заявил, что привел здоровье в порядок, и у него ремиссия. Однако не светских тусовках и других публичных мероприятиях актер появляется нечасто.
Из-за этого появились слухи, что у артиста вновь появились проблемы, и коварное заболевание вернулось. Но эти данные не подтвердились. Товарищ Филиппа Янковского разместил ролик с участием актера в сторис своего инстаграм-аккаунта.
На кадрах артист что-то активно обсуждает. Гигинеишвили отметил, что счастлив, что они снова вместе. Внешний вид звезды заставил подписчиков забеспокоиться. Они посчитали, что 52-летний Филипп Янковский выглядит очень изможденным, худым, с мешками под глазами.
При этом многие обрадовались тому, что режиссер вернулся к работе. Отметим, что в качестве режиссера Филипп Янковский снял фильмы "В движении", "Меченосец", "Статский советник", "Каменная башня".
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Моя фамилия ГОВЁШКИНА подпись НАТАЛЬЯ.
НАЧАЛА ЛАЯТЬ ПО СОБАЧЬИ, ВАША НАТАЛЬЯ!!!
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Мы все гости на земле, старо поэтому не хотелось писать старое
что за желание мир в пепел превратить?
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