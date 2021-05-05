В доме Пугачевой закатили отвязную гулянку

Молодая супруга внука Аллы Пугачевой собрала шумную вечеринку.

Алена Краснова и Никита Преснякова пригласили в подаренный Примадонной дом друзей. Молодежь отметила день рождения избранницы комика Данилы Поперечного – Полины Чистяковой.

На вечеринке было весело: караоке, барбекю и танцы на веранде шикарного особняка. Жена внука Аллы Пугачевой разместила кадры с праздника в соцсети.

Алена Краснова трогательно поздравила именинницу. Она заявила, что благодарна жизни за то, что она подарила ей такого друга. По словам девушки, они с приятельницей вместе много всего прошли.

Отметим, что внук певицы с женой часто приглашают друзей в загородный дом. Напомним, Никита Пресняков и модель Алена Краснова сыграли свадьбу в 2017 году. Организовать торжество внуку помогла Алла Пугачева. У 29-летнего наследника звездной семьи до сих пор нет детей.

Внук Примадонны занимается музыкой. Артистка его во всем поддерживает и является поклонницей творчества Никиты Преснякова. Парень – лидер альтернативной группы Multiverse. Сначала многие россияне осуждали стиль, в котором стал петь внук знаменитости. Позже публика стала привыкать к выбору Преснякова-младшего.

