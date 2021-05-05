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Шоу-бизнес
В доме Пугачевой закатили отвязную гулянку

В доме Пугачевой закатили отвязную гулянку

Молодая супруга внука Аллы Пугачевой собрала шумную вечеринку.
прочитано 714 раз

Алена Краснова и Никита Преснякова пригласили в подаренный Примадонной дом друзей. Молодежь отметила день рождения избранницы комика Данилы Поперечного – Полины Чистяковой.

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На вечеринке было весело: караоке, барбекю и танцы на веранде шикарного особняка. Жена внука Аллы Пугачевой разместила кадры с праздника в соцсети.

Алена Краснова трогательно поздравила именинницу. Она заявила, что благодарна жизни за то, что она подарила ей такого друга. По словам девушки, они с приятельницей вместе много всего прошли.

Отметим, что внук певицы с женой часто приглашают друзей в загородный дом. Напомним, Никита Пресняков и модель Алена Краснова сыграли свадьбу в 2017 году. Организовать торжество внуку помогла Алла Пугачева. У 29-летнего наследника звездной семьи до сих пор нет детей.

Внук Примадонны занимается музыкой. Артистка его во всем поддерживает и является поклонницей творчества Никиты Преснякова. Парень – лидер альтернативной группы Multiverse. Сначала многие россияне осуждали стиль, в котором стал петь внук знаменитости. Позже публика стала привыкать к выбору Преснякова-младшего.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Алла Пугачева. Фото: Genrietta Peryan/globallookpress.com
Автор: 5 мая 2021, 14:29 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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Провернувшая авантюру Пугачева нажила врагов на съемках фильма "Женщина, которая поет"

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