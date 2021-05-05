Певица Нюша осмелилась показать истинное лицо без макияжа

Певица Нюша показала уникальный снимок, на котором предстала без косметики.

Артистка разместила в сторис своего инстаграм-аккаунта фото в естественном виде и без укладки волос. На ее лице нет ни грамма косметики.

Кадры звезда нашла в своем телефоне. Нюша заявила, что их доселе никто не видел. На одном из снимков исполнительница предстала в струящемся платье нежно-бежевого модного цвета на бретельках.

Кроме того, знаменитость показала ролик с маленькой наследницей Симбой. На кадрах видно, как девочки старается учиться ходить. Примечательно, что долго певица Нюша скрывала внешность дочери от публики.

Отметим, что артистка любит публиковать откровенные фото. Некоторые поклонники осуждают ее за это, считая, что замужней звезде не следует столь смело демонстрировать свое тело.

Напомним, ранее фолловеры заподозрили певицу Нюшу в беременности. Но знаменитость рассеяла слухи. К слову, сплетни об интересном положении звезды ходят уже давно. Но всякий раз это оказывается только домыслами. Поводом для пересудов стало фото 2020 года, на котором исполнительница предстала в платье, прикрывая живот рукой.