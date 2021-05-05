Брухунова раскрыла правду о десятилетней связи с Петросяном

Жена Евгения Петросяна ответила на вопросы подписчиков об отношениях с супругом.

Российский юморист Евгений Петросян и его жена Татьяна Брухунова – одна из самых противоречивых и обсуждаемых пар отечественного шоу-бизнеса. Она долгое время была его помощницей, но о ней ничего не было слышно. Потом Евгений Петросян неожиданно для всех развелся с Еленой Степаненко, с которой жил в браке 33 года, и женился на своей 32-летней помощнице. Год назад Татьяна Брухунова подарила 75-летнему мужу сына, которого назвали Ваганом в честь отца артиста.

В своем "Инстаграм" Татьяна Брухунова часто отвечает на вопросы подписчиков и не скрывает деталей личной жизни. На днях ее спросили, влияет ли она как-то на выбор одежды Евгения Петросяна. Жена юмориста удивила ответом.

"Вы помогаете мужу в выборе нарядов? – спросили ее фолловеры. – Минувшие десять лет – его внешний вид – мое творчество", – огорошила Татьяна Брухунова.

Конечно, она имела в виду элементарную помощь в подборе вещей. Но люди могут подумать всякое.

Напомним, Евгений Петросян с семьей живут в роскошных апартаментах жилого комплекса "Садовые кварталы" в престижном районе Москвы. Ходят слухи, что им принадлежит сразу две квартиры на одной лестничной клетке, а также что Евгений и Татьяна якобы не ведут общий быт и живут раздельно.