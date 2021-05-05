"Я так выглядеть не хочу": Полина Гагарина взвыла из-за лишних килограммов

Полина Гагарина рассказала, как в свое время ей удалось сбросить вес.

Певица не всегда была такой стройной, как сейчас. На "Фабрике звезд" и долгое время после нее Полина Гагарина выглядела пышечкой. Во время беременности первым ребенком ее вес составлял 80 килограммов.

Какое-то время звезда полностью посвящала себя творчеству. Но однажды, взглянув на себя в зеркало, она твердо решила: "Я так выглядеть не хочу". Артистка начала упорно заниматься своей фигурой после появления на свет сына Андрея.

Полина Гагарина пересмотрела свой рацион, исключив из него все жирное, сладкое и мучное. Также знаменитость стала много внимания уделять спорту. Исполнительница призналась, что сначала ей было очень сложно худеть – все время хотелось есть.

Однако усилия Полины Гагариной в итоге увенчались успехом. Она скинула 40 килограммов. Примечательно, что ей не только удалось избавиться от ненавистных килограммов, но и сохранить стройность.

Сейчас певица с гордостью делится в своем инстаграм-аккаунте снимками в облегающих платьях и купальниках. Завистники кусают локти, а поклонники не перестают восхищаться трудолюбием и силой воли Полины Гагариной.