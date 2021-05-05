"Я так выглядеть не хочу": Полина Гагарина взвыла из-за лишних килограммов

Певица не всегда была такой стройной, как сейчас. На "Фабрике звезд" и долгое время после нее Полина Гагарина выглядела пышечкой. Во время беременности первым ребенком ее вес составлял 80 килограммов.
Какое-то время звезда полностью посвящала себя творчеству. Но однажды, взглянув на себя в зеркало, она твердо решила: "Я так выглядеть не хочу". Артистка начала упорно заниматься своей фигурой после появления на свет сына Андрея.
Полина Гагарина пересмотрела свой рацион, исключив из него все жирное, сладкое и мучное. Также знаменитость стала много внимания уделять спорту. Исполнительница призналась, что сначала ей было очень сложно худеть – все время хотелось есть.
Однако усилия Полины Гагариной в итоге увенчались успехом. Она скинула 40 килограммов. Примечательно, что ей не только удалось избавиться от ненавистных килограммов, но и сохранить стройность.
Сейчас певица с гордостью делится в своем инстаграм-аккаунте снимками в облегающих платьях и купальниках. Завистники кусают локти, а поклонники не перестают восхищаться трудолюбием и силой воли Полины Гагариной.
Популярные темы форума
Ваше заветное желание.
Моя фамилия ГОВЁШКИНА подпись НАТАЛЬЯ.
НАЧАЛА ЛАЯТЬ ПО СОБАЧЬИ, ВАША НАТАЛЬЯ!!!
Одиночество
Готов ученик
Слабоумие и отвага
Мы все гости на земле, старо поэтому не хотелось писать старое
что за желание мир в пепел превратить?
этот мир защищён, получше чем ячейка с сейфом
Клещи