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Шоу-бизнес
"Я так выглядеть не хочу": Полина Гагарина взвыла из-за лишних килограммов

"Я так выглядеть не хочу": Полина Гагарина взвыла из-за лишних килограммов

Полина Гагарина рассказала, как в свое время ей удалось сбросить вес.
прочитано 303 раза

Певица не всегда была такой стройной, как сейчас. На "Фабрике звезд" и долгое время после нее Полина Гагарина выглядела пышечкой. Во время беременности первым ребенком ее вес составлял 80 килограммов.

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 Полина Сергеевна Гагарина

Полина Сергеевна Гагарина Певица

Какое-то время звезда полностью посвящала себя творчеству. Но однажды, взглянув на себя в зеркало, она твердо решила: "Я так выглядеть не хочу". Артистка начала упорно заниматься своей фигурой после появления на свет сына Андрея.

Полина Гагарина пересмотрела свой рацион, исключив из него все жирное, сладкое и мучное. Также знаменитость стала много внимания уделять спорту. Исполнительница призналась, что сначала ей было очень сложно худеть – все время хотелось есть.

Однако усилия Полины Гагариной в итоге увенчались успехом. Она скинула 40 килограммов. Примечательно, что ей не только удалось избавиться от ненавистных килограммов, но и сохранить стройность.

Сейчас певица с гордостью делится в своем инстаграм-аккаунте снимками в облегающих платьях и купальниках. Завистники кусают локти, а поклонники не перестают восхищаться трудолюбием и силой воли Полины Гагариной.

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Полина Гагарина. Фото: Maksim Konstantinov/globallookpress.com/
Автор: 5 мая 2021, 23:57 Источник: Woman.ru ✓ Надежный источник
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Расставшуюся с мужем Полину Гагарину заметили с известным певцом

комментарии

Ответить:

гость
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Какие 80 кг? Было точно за центнер, да ещё во время беременности.
Валерия,
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Когда была пухленькой-сплошное очарование сейчас очень худая.просто ченьМожет у нее анорексия Торчат одни кости-просто скелет Все должно быть в меру
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