Трепанация черепа и кома: Бабкина узнала страшную новость о близком человеке

Российская певица Надежда Бабкина дала откровенное интервью, в котором рассказала о трагическом событии из жизни.

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина уже 18 лет счастлива в отношениях с певцом Евгением Гором. Их роман начался в 2003 году после концерта на Всероссийском конкурсе эстрадных исполнителей в Саратове. Ему тогда было всего 23 года, а ей 53. В Сети периодически всплывают слухи о том, что пара распалась, но Надежда Бабкина четко дала понять, что это все выдумки, и они до сих пор вместе.

Однако личной жизни артистки не всегда было все так гладко. Однажды она столкнулась с жестокой хладнокровностью мужа и приняла решение расстаться. Это случилось после страшной беды в семье, муж не оказал ей поддержку.

29 лет назад сын Надежды Бабкиной Данила попал в серьезную аварию и едва не погиб. Мальчик учился в девятом классе. Вместе с друзьями он решил покататься на автомобиле и врезался в дерево. В результате аварии он получил страшные травмы и оказался на грани жизни и смерти. Артистку предупредили, что ему может потребоваться трепанация черепа. Потом Данила впал в кому.

Отец Данилы проявил странную безучастность в той ситуации. Он даже не захотел ехать с Бабкиной в больницу и не поддерживал ее. Тогда артистка раз и навсегда поняла, что с этим человеком ее ничего не может связывать.

"Для себя я сказала: "Это не мой человек. Я не могу с ним находиться долго!" И все, и рассталась", – рассказала Бабкина в эфире программы "Сегодня вечером".



Сын артистки смог восстановиться. Сейчас Данила счастлив в браке и воспитывает с супругой троих детей.