Зазнавшаяся Бузова публично унизила поклонницу

Ольга Бузова некрасиво поступила с гостьей вечеринки в честь дня рождения Филиппа Киркорова.

Певица выкладывала в сторис своего инстаграм-аккаунта видео с торжества. Одна из присутствующих на тусовке девушек узнала знаменитость и попросила разрешения с ней сфотографироваться.

Ольга Бузова же проявила брезгливость, неуважение и высокомерие. Артистка грубо оттолкнула поклонницу и отошла от нее. Пользователи соцсети пришли к выводу, что исполнительница зазналась. Они отметили, что ведущая не звезда мирового масштаба, чтобы позволять себе подобные выходки.

Напомним, Ольга Бузова публиковала ролик, на котором ее целует и объясняется ей в любви знаменитый именинник. К слову, она давно завоевала расположение Филиппа Киркорова.

Ранее звезда отказалась от ведения шоу "Дом-2". Вскоре она представит зрителю свой новый телепроект. Съемки первых выпусков программы скоро начнутся.

Напомним, в январе стало известно, что Ольга Бузова рассталась с возлюбленным – Давидом Манукяном. Это произошло сразу после ее дня рождения. Ведущая обвинила возлюбленного в изменах и жестоком обращении с ней. Теледива призвала фанатов бойкотировать рэпера Даву. Но тем самым она только привлекла больше внимания к его персоне.

