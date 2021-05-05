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Шоу-бизнес
Зазнавшаяся Бузова публично унизила поклонницу

Зазнавшаяся Бузова публично унизила поклонницу

Ольга Бузова некрасиво поступила с гостьей вечеринки в честь дня рождения Филиппа Киркорова.
прочитано 556 раз

Певица выкладывала в сторис своего инстаграм-аккаунта видео с торжества. Одна из присутствующих на тусовке девушек узнала знаменитость и попросила разрешения с ней сфотографироваться.

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Ольга Бузова же проявила брезгливость, неуважение и высокомерие. Артистка грубо оттолкнула поклонницу и отошла от нее. Пользователи соцсети пришли к выводу, что исполнительница зазналась. Они отметили, что ведущая не звезда мирового масштаба, чтобы позволять себе подобные выходки.

Напомним, Ольга Бузова публиковала ролик, на котором ее целует и объясняется ей в любви знаменитый именинник. К слову, она давно завоевала расположение Филиппа Киркорова.

Ранее звезда отказалась от ведения шоу "Дом-2". Вскоре она представит зрителю свой новый телепроект. Съемки первых выпусков программы скоро начнутся.

Напомним, в январе стало известно, что Ольга Бузова рассталась с возлюбленным – Давидом Манукяном. Это произошло сразу после ее дня рождения. Ведущая обвинила возлюбленного в изменах и жестоком обращении с ней. Теледива призвала фанатов бойкотировать рэпера Даву. Но тем самым она только привлекла больше внимания к его персоне.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Ольга Бузова. Фото: Vadim Tarakanov/globallookpress.com
Автор: 5 мая 2021, 10:47 Источник: "7Дней" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Любите меня: Бузова отдалась толпе пьяных возбужденных геев без защиты

комментарии

Ответить:

Гость718551
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Мразота стрвшная
Гость724601
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Иногда поклонники ведут себя изрядно навязчиво!!! Это порой может надоедать, но артистам конечно же надо вести себя любезней, это формирует мнение и признание со стороны публики! Бузову и так многие не долюбливают!
гостья
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На таком мероприятие , зачем <цензура> нужна кому то ? Ладно ерунду писать,хотят как то выделить это убожество ,на фоне остальных гостей, это пьяное существо выглядела ,убожеством Как не воспитанная , может себя вести ,это уже проходили,скорее достала всех , что сделали замечание,а эта мерзость ,так себя повела Вдолбила в голову себе чушь,что Филипп с ней ведет себя как то иначе,ладно тупой губы раскатывать ,он на <цензура> со всеми перецеловался ,обнимался ,со многими пел дуэтом,а с этой безголосой не дай Бог себя унизить,и зачем это чмо ему нужна?
Елена
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Бузова- ты дырка от бублика, сгинь!!!!!
Гость704763
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Как такое может быть,что на <цензура> Филиппа появился кто то, что решил сделать фото с бездарной? Не может быть ,что на этом мероприятие были люди желающие, даже видеть эту уродину ? Все просто ,Бузова когда выпьет становится агрессивной ,алкоголизм прогрессирует ,она уже не может контролировать себя Так недалеко до белой горячки, уже психика поехала ,это понятно, по частым истерикам, слезам Больная ,а лечиться не собирается Кто же с этой идиоткой захочет жить и тем более набивается в дом Киркорова и общаться с детьми Скорее кто то сделал из адекватных замечание не адекватной пьяни Бузовой
Гость710814
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Проект она новый скоро представит... Для безмозглых малолеток. Пусть бы поучаствовала в таком проекте, как "Точь в точь", например... Показала бы всю мощь своего "таланта".
Гость юмико масами
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У этой ещё и поклонники есть?!
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