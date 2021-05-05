Плевать на пандемию: Роспотребнадзор просят проверить законность приезда Вайкуле на гулянку Нарусовой

Пандемия коронавируса продолжает бушевать по всему миру. Границы между многими странами все еще закрыты. Но только если ты – обычный человек. Для звезд же закон не писан.

В день Святой Пасхи Ксения Собчак, известная своей страстью к катафалкам, устроила пир на весь мир для любимой мамы в ресторане Центрального Дома Литераторов. В 1960-е здесь был знаменитый буфет для писателей со строжайшим пропускным режимом, где собирались самые известные литераторы – от Евгения Евтушенко до Беллы Ахмадулиной. Теперь же 70-летие в этих псевдоготических стенах с витражами праздновала вдова Анатолия Собчака – член российского еврейского конгресса Людмила Нарусова.

Поздравления сенатору многонациональной страны тоже были разнообразными – от грузинки Тамары Гвердцители, еврея Геннадия Хазанова и латышки Лаймы Вайкуле. Причем как последняя попала в столицу России – для многих загадка. Хотя прямые рейсы из Риги в Москву и есть, но при выезде надо сообщить, что именно тебя вынудило покинуть границы республики.

В конце марта появилось сообщение, что достигнута временная договоренность, по которой жители Латвии могут отправляться в третьи страны по несущественным причинам, в том числе путешествия. Об этом заявляла представитель Государственной Пограничной службы Кристина Петерсоне. Возникает в этой связи вопрос – является выступление Вайкуле на банкете у Нарусовой несущественной причиной и как в этой связи певица объяснила въезд в Россию.

Поклонники певицы предположили, что у нее может быть российское гражданство или вид на жительство, что дало ей возможность свободно въехать в Россию. Но сдавали ли звезда необходимые ПЦР-тесты? Загружала ли их на "Госуслуги"? В этом просят разобраться Роспотребнадзор, который, вероятно, и должен проверить законность приезда Вайкуле на гулянку к Нарусовой. Вопрос могут быть и Софии Ротару – она даже в разгар пандемии через третьи страны прилетала из Киева, чтобы петь на банкетах у олигархов.