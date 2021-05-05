Панин случайно опубликовал фото с голой девочкой в постели

Актер Алексей Панин славится своими порой неадекватными выходками. Из-за этого у него хотели отнять дочь.

На этот раз актер выкинул очередную порцию провокаций. В своем "Инстаграм" он опубликовал фото, на котором предстал с обнаженной девушкой в постели. Правда снимок очень быстро был удален, как будто его опубликовали случайно.

Судя по всему, рядом с Паниным лежала совсем еще девчонка. Лица у нее было не видно, его накрыла подушка. Панин лежал рядом, закинув на нее свои голые ноги. Девочка стыдливо прикрыла свою обнаженную грудь руками и изогнулась в странной позе. Что это было, мало кто понял, однако ряд СМИ успел сохранить кадр. Недавно актер заявил, что женился. Так что возможно, на фото именно его супруга.

"Я перешел с мальчиков на девочек", – написал Алексей Панин в своем блоге.

Напомним, несколько лет назад из-за развратных видео, которые просочились в Сеть, Алексея Панина хотели лишить родительских прав, но потом этого не сделали. Его дочь Нюся до сих пор живет с ним. Сейчас ей уже 13 лет.

Недавно Алексей Панин уехал из России и получил вид на жительство в Испании. Он продолжает открыто выражать свою неприязнь к родной стране и считает, что российское общество больное и неадекватно реагирует на его эротические фантазии. При этом актер часто возвращается из Испании на родину, где продолжает работать и получать неплохие деньги.