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Шоу-бизнес
Панин случайно опубликовал фото с голой девочкой в постели

Панин случайно опубликовал фото с голой девочкой в постели

Актер Алексей Панин славится своими порой неадекватными выходками. Из-за этого у него хотели отнять дочь.
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На этот раз актер выкинул очередную порцию провокаций. В своем "Инстаграм" он опубликовал фото, на котором предстал с обнаженной девушкой в постели. Правда снимок очень быстро был удален, как будто его опубликовали случайно.

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Алексей Вячеславович Панин

Алексей Вячеславович Панин актер

Судя по всему, рядом с Паниным лежала совсем еще девчонка. Лица у нее было не видно, его накрыла подушка. Панин лежал рядом, закинув на нее свои голые ноги. Девочка стыдливо прикрыла свою обнаженную грудь руками и изогнулась в странной позе. Что это было, мало кто понял, однако ряд СМИ успел сохранить кадр. Недавно актер заявил, что женился. Так что возможно, на фото именно его супруга.

"Я перешел с мальчиков на девочек", – написал Алексей Панин в своем блоге.

Напомним, несколько лет назад из-за развратных видео, которые просочились в Сеть, Алексея Панина хотели лишить родительских прав, но потом этого не сделали. Его дочь Нюся до сих пор живет с ним. Сейчас ей уже 13 лет.

Недавно Алексей Панин уехал из России и получил вид на жительство в Испании. Он продолжает открыто выражать свою неприязнь к родной стране и считает, что российское общество больное и неадекватно реагирует на его эротические фантазии. При этом актер часто возвращается из Испании на родину, где продолжает работать и получать неплохие деньги.

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Алексей Панин. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 5 мая 2021, 00:01 Источник: "Экспресс-газета" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

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комментарии

Ответить:

Гость713359
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Хватит клеветать на Панина. Вы тоже с кем-то спите. Ну, фото какое-то случайно попало в сети (если это правда), а может, его и не было вообще. А ваше фото, когда вы занимаетесь с кем-то сексом тоже могло бы быть в сети. Или вы все девственники ? Панин слишком простой. А вы - хитромудрые. Все у вас шито-крыто. А то придумали - девочка, не девочка. Раз в постели, значит женщина, а не девочка.
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