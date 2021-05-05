"Не даю вам скучать": Волочкова дала пинка завистникам

Анастасия Волочкова отреагировала на травлю, которую ей устраивают хейтеры.

Длинные майские выходные балерина вместе с возлюбленным проводят на Мальдивах. Анастасия Волочкова делится с поклонниками фото и видео с отдыха.

На многих снимках "королева шпагата" позирует в купальнике, демонстрируя стройную подтянутую фигуру. В одном из последних постов в своем инстаграм-аккаунте знаменитость ответила злопыхателям.

Не секрет, что танцовщица часто сталкивается с травлей в соцсетях. Звездная блондинка убеждена, что резкие комментарии ей пишут завистники, которым не дает покоя ее успех.

Анастасия Волочкова заявила, что наслаждается жизнью и не собирается обращать внимания на хейтеров. Балерина посоветовала тем, кому не нравится ее образ жизни или поведение, просто отписаться от нее.

Танцовщица добавила, что не дает скучать критикам яркостью своей жизни. Публикация знаменитости вновь вызвала волну нападок. Некоторые фолловеры снова попытались образумить Анастасию Волочкову. Подписчики заявили, что танцовщица часто не понимает разницы между откровенной травлей и добрыми советами от желающих ей блага людей.