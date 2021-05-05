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Шоу-бизнес
"Не даю вам скучать": Волочкова дала пинка завистникам

"Не даю вам скучать": Волочкова дала пинка завистникам

Анастасия Волочкова отреагировала на травлю, которую ей устраивают хейтеры.
прочитано 1105 раз

Длинные майские выходные балерина вместе с возлюбленным проводят на Мальдивах. Анастасия Волочкова делится с поклонниками фото и видео с отдыха.

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 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

На многих снимках "королева шпагата" позирует в купальнике, демонстрируя стройную подтянутую фигуру. В одном из последних постов в своем инстаграм-аккаунте знаменитость ответила злопыхателям.

Не секрет, что танцовщица часто сталкивается с травлей в соцсетях. Звездная блондинка убеждена, что резкие комментарии ей пишут завистники, которым не дает покоя ее успех.

Анастасия Волочкова заявила, что наслаждается жизнью и не собирается обращать внимания на хейтеров. Балерина посоветовала тем, кому не нравится ее образ жизни или поведение, просто отписаться от нее.

Танцовщица добавила, что не дает скучать критикам яркостью своей жизни. Публикация знаменитости вновь вызвала волну нападок. Некоторые фолловеры снова попытались образумить Анастасию Волочкову. Подписчики заявили, что танцовщица часто не понимает разницы между откровенной травлей и добрыми советами от желающих ей блага людей.

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Анастасия Волочкова. Фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com
Автор: 5 мая 2021, 08:02 Источник: Instagram ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость715223
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Ей Кудрявцева с Цискаридзе в Секретп на миллион сказали,что фигура так себе,талии нет совсем,плечи огромны,а она ,как мантру,твердит о зависти ее безупречной фигуре! Волосы ужасные,три волосинки. Мужа нет,дочь и мама не общаются с ней, подруг нет,в профессии давно невостребована (четыре выступления в затрапезных домах культуры,причём бесплатных,не в счёт), ну и чему завидовать?
Гость722600
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Ну что же эта шпала всё время говорит, что ей все завидуют?! Мне кажется, что даже пациенты всех вместе взятых психушек, давно поняли, что кроме отвращения эта кобыла ничего у людей не вызывает! А она никак не может этого понять. О чем это говорит? Правильно, о том, что Волочкова конченная шизофреничка, страдающая манией величия. И если бы ни наши насквозь прогнившие СМИ, эта дура не имела бы возможности нигде светиться, и нести бред сивой кобылы (то есть свой бред), и её давно бы уже все забыли, как страшный сон!
ГОСТЬ .
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Гость713359
Вы хороший человек, открытый, незлобный, дружелюбный. Никогда никого не оскорбили и не унизили. Просто жаль, что Вы рассказываете и показываете в сетях обо всем, что у вас происходит. А люди разные на свете. И, к сожалению, плохих - больше. Вот они и травят Вас. Но все-таки Вы тоже не безупречны, потому что Ваша дочь живет не с Вами. А это очень серьезный аргумент. Наверное, Вы тоже совершаете какие-то ошибки. У Вас такой шикарный, большой дом и Вы в нем одна. Но почему дочь не хочет жить во своей матерью? Что такого Вы , Настя, «накосячили» (интерсленг), ?
.... хороший человек, открытый, незлобный, дружелюбный.... это только в интервью для публики. Того, попытается Настеньку обидеть, она живьем проглотит и не подавится.
Гость724512
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Надолго ли новый иждивенец? Облапошит старушку и доззззвиданья баба Настья!
Елена
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Гори в аду, чучело
Гость713359
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Вы хороший человек, открытый, незлобный, дружелюбный. Никогда никого не оскорбили и не унизили. Просто жаль, что Вы рассказываете и показываете в сетях обо всем, что у вас происходит. А люди разные на свете. И, к сожалению, плохих - больше. Вот они и травят Вас. Но все-таки Вы тоже не безупречны, потому что Ваша дочь живет не с Вами. А это очень серьезный аргумент. Наверное, Вы тоже совершаете какие-то ошибки. У Вас такой шикарный, большой дом и Вы в нем одна. Но почему дочь не хочет жить во своей матерью? Что такого Вы , Настя, «накосячили» (интерсленг), ?
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