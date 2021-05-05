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"Вторая Волочкова": голая Королева отхлестала себя вениками в бане

"Вторая Волочкова": голая Королева отхлестала себя вениками в бане

Наташа Королева не стесняется показать свое полуобнаженное тело, ведь в свои 47 лет она выглядит прекрасно.
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Российская певица Наташа Королева не раз говорила, что не любит спорт. Супруг звезды Сергей Глушко пытался приучить ее к физическим нагрузкам, но все тщетно. По словам Королевой, после тренажерного зала она приходит домой как выжатый лимон, и никакого притока энергии и жизненных сил она не ощущает.

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 Наталья Владимировна Королева (Порывай)

Наталья Владимировна Королева (Порывай) певица, актриса, TV-ведущая

Несмотря на то, что спорт не мил Наташе Королевой, она старается поддерживать фигуру в нормальном состоянии. А без спорта это ох как непросто! Кроме того, всем известен хлебосольный темперамент семьи Порывай (настоящая фамилия Наташи Королевой). Так что о жестких диетах тут тоже говорить не приходится.

Часто Наташу Королеву обвиняют в чрезмерной ретуши фотографий. Однако на кадрах интервью хорошо видно, в какой артистка форме. На днях она выложила в своем "Инстаграм" свежее фото. Поклонники ахнули от вида хрупкой Наташи Королевой. На снимке звезда предстала в бане с веником, которым она себя хлестала по грациозным ножкам. Звезда оголила плечи. "Вторая Волочкова", "Совсем похудела", – подметили подписчики.

Другие отметили, что Наташа Королева зачем-то сделала макияж для похода в баню, что очень вредно для кожи. Хотя не исключено, что у артистки просто перманентный мейкап.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Наташа Королева. Фото: Anatoly Lomohov/ Russian Look/ Globallookpress.com
Автор: 5 мая 2021, 02:06 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
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