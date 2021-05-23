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Шоу-бизнес
Раскрыт отец новорожденного ребенка Наоми Кэмпбелл

Раскрыт отец новорожденного ребенка Наоми Кэмпбелл

Отца ребенка Наоми Кэмпбелл не афиширует, однако, все убеждены, что он гораздо моложе звезды.
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Недавно в своих социальных сетях Наоми Кэмпбелл опубликовала фотографию новорожденного ребенка, пол которого до сих пор остается загадкой. Модель, несмотря на зрелый возраст, впервые стала мамой. Звезда призналась, что нет любви сильнее, чем любовь к собственному малышу.

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После публикации в сети поползи слухи о том, что Кэмпбелл воспользовалась услугами суррогатного материнства. Также некоторые предположили, что Наоми взяла малыша из детского дома.

Однако инсайдер издания "The Sun" подтвердил информацию о суррогатном материнстве. На этом фоне разразились споры по поводу отца ребенка. Поклонники утверждают, что вряд ли звезда родила исключительно для себя, ведь во многих интервью она признавалась, что хотела бы разделить эти мгновенья счастья с мужчиной.

Теперь пользователи сети активно пытаются узнать, кто же стал папой малыша. Многие утверждают, что избранник Наоми Кэмпбелл гораздо моложе ее. Модель не раз появлялась на публике в компании молодых мужчин. Например, в 2018 году звезда встречалась с рэпером Wizkid, которому на тот момент исполнилось 28 лет.

При этом сама Наоми никак не комментирует личную жизнь и, судя по всему, наслаждается материнством.

Отметим, что, несмотря на ошеломительный карьерный успех, Наоми Кэмпбелл длительное время не могла стать мамой. Однако в 51 год ей удалось это сделать, чем она крайне шокирована общественность.

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Наоми Кэмпбелл. Фото: Lisa O'Connor/ ZUMAPRESS.com/ www.globallookpress.com
23 мая 2021, 08:02 Источник: The Sun ✓ Надежный источник

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