У Даны Борисовой хотят отобрать дочь после попытки суицида

Певица Наталья Штурм заявила, что дочь Даны Борисовой нужно срочно спасать, так как жизнь девочки под угрозой.

На днях стало известно, что 13-летняя дочь телеведущей Даны Борисовой Полина изрезала себя до крови, после чего ей вызвали скорую. Обеспокоенная мать рассказала в своем "Инстаграм", что у девочки давно наблюдаются психологические проблемы, и вот "Опять".

Поклонники ведущей считают, что всему виной пагубное прошлое Даны Борисовой и ее связь с наркотиками. Однако сама Дана не видит взаимосвязи и обвиняет во всем бывшего возлюбленного.

Певица Наталья Штурм призвала изолировать 13-летнюю Полину от ее родителей. Известно, что девочка изувечила себя в школе, после чего врачи проверяли ее на попытку суицида, пишет Lifе.

Штурм считает, что скандальный образ жизни Даны Борисовой загубил неокрепшую психику ребенка, на фоне чего у девочки мог развиться невроз.

Артистка считает, что несчастная девочка просто нуждается в любви и пытается таким образом привлечь к себе внимание родителей.

"Это вина исключительно родителей, что не смогли между собой договориться", — заявила Штурм.

также певица обвинила Борисову в том, что она на всю страну рассказывает о проблемах своей дочери, чем делает еще хуже. Хоть Дана Борисова и говорила, что сделала это с разрешения Полины.

Штурм уверена, что Дана Борисова не избавилась от своих зависимостей, хоть и кричит об этом на каждом углу. По мнению певицы, ребенка ведущей надо срочно спасать.