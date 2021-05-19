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Шоу-бизнес
У Даны Борисовой хотят отобрать дочь после попытки суицида

У Даны Борисовой хотят отобрать дочь после попытки суицида

Певица Наталья Штурм заявила, что дочь Даны Борисовой нужно срочно спасать, так как жизнь девочки под угрозой.
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На днях стало известно, что 13-летняя дочь телеведущей Даны Борисовой Полина изрезала себя до крови, после чего ей вызвали скорую. Обеспокоенная мать рассказала в своем "Инстаграм", что у девочки давно наблюдаются психологические проблемы, и вот "Опять".

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 Дана Александровна Борисова

Дана Александровна Борисова Телеведущая

Поклонники ведущей считают, что всему виной пагубное прошлое Даны Борисовой и ее связь с наркотиками. Однако сама Дана не видит взаимосвязи и обвиняет во всем бывшего возлюбленного.

Певица Наталья Штурм призвала изолировать 13-летнюю Полину от ее родителей. Известно, что девочка изувечила себя в школе, после чего врачи проверяли ее на попытку суицида, пишет Lifе.

Штурм считает, что скандальный образ жизни Даны Борисовой загубил неокрепшую психику ребенка, на фоне чего у девочки мог развиться невроз.

Артистка считает, что несчастная девочка просто нуждается в любви и пытается таким образом привлечь к себе внимание родителей.

"Это вина исключительно родителей, что не смогли между собой договориться", — заявила Штурм.

также певица обвинила Борисову в том, что она на всю страну рассказывает о проблемах своей дочери, чем делает еще хуже. Хоть Дана Борисова и говорила, что сделала это с разрешения Полины.

Штурм уверена, что Дана Борисова не избавилась от своих зависимостей, хоть и кричит об этом на каждом углу. По мнению певицы, ребенка ведущей надо срочно спасать.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 19 мая 2021, 17:55 Источник: Life.ru ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость734259
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Как можно скорее надо забрать от неё девочку. Может быть ещё и не поздно и ребёнку поправить здоровье и привести в хорошее состояние ее нервную систему. Пожалуйста, помогите девочке. Любому чужому человеку тяжело смотреть на ее страдания. Не понятно, где ее бабушка, может быть, она тоже употребляет наркотики. Было какое-то видео, где она в неадекватном состоянии. Семейка! 🙈 Так куда же деваться этой бедной девочке? Она сирота. Но лучше бы она была просто сирота, чем жить с такой «матерью». Одно время она жила с отцом и была какая-то Надежда, что ее положение станет лучше. Но не получилось.
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