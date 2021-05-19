У Даны Борисовой хотят отобрать дочь после попытки суицида

На днях стало известно, что 13-летняя дочь телеведущей Даны Борисовой Полина изрезала себя до крови, после чего ей вызвали скорую. Обеспокоенная мать рассказала в своем "Инстаграм", что у девочки давно наблюдаются психологические проблемы, и вот "Опять".
Поклонники ведущей считают, что всему виной пагубное прошлое Даны Борисовой и ее связь с наркотиками. Однако сама Дана не видит взаимосвязи и обвиняет во всем бывшего возлюбленного.
Певица Наталья Штурм призвала изолировать 13-летнюю Полину от ее родителей. Известно, что девочка изувечила себя в школе, после чего врачи проверяли ее на попытку суицида, пишет Lifе.
Штурм считает, что скандальный образ жизни Даны Борисовой загубил неокрепшую психику ребенка, на фоне чего у девочки мог развиться невроз.
Артистка считает, что несчастная девочка просто нуждается в любви и пытается таким образом привлечь к себе внимание родителей.
"Это вина исключительно родителей, что не смогли между собой договориться", — заявила Штурм.
также певица обвинила Борисову в том, что она на всю страну рассказывает о проблемах своей дочери, чем делает еще хуже. Хоть Дана Борисова и говорила, что сделала это с разрешения Полины.
Штурм уверена, что Дана Борисова не избавилась от своих зависимостей, хоть и кричит об этом на каждом углу. По мнению певицы, ребенка ведущей надо срочно спасать.
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