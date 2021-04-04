Новое увлечение сына Галкина и Пугачевой шокировало поклонников

Напомним, телеведущий воспитывает двух замечательных детей – сыночка и дочку. Ежедневно отпрыски Максима Галкина придумывают что-то новое и удивляют многочисленную аудиторию.

К слову, накануне один из наследников Аллы Борисовны продемонстрировал нестандартные увлечения. Мальчик решил овладеть навыками фотографии и устроил первую в своей жизни съемку моделей.

Галкин же запечатлел трепетный момент на видео и прокомментировал хобби сына. Шоумен всерьез задумался о будущей карьере Гарри, так как отметил его талант. Звездный отец заявил, что кадры у начинающего фотохудожника довольно неплохие.

Первыми моделями мальчика стали соседки – Стеша и ее сестра Катя. Многочисленная аудитория часто интересуется, общаются ли дети Галкина и Пугачевой с другими ребятами. Если верить Максиму, то со Стешей наследники дружат с двух лет – познакомились и играли на детской площадке в деревне.

"У Гарри новое увлечение – он теперь фотограф. К слову, фотки получается хорошие!", – публично заявил гордый отец.

Подписчики же в очередной раз были шокированы неугомонным и талантливым мальчиком. Большинство начало расспрашивать Галкина и уточнять, где его сын научился базовым навыкам фотографии.

Напомним, дети шоумена и Примадонны частенько вызывают восхищение публики. Кто-то без ума от их домашних театральных постановок, а кто-то сетует, что мечтает о таких воспитанных и благородных отпрысках.