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Шоу-бизнес
Новое увлечение сына Галкина и Пугачевой шокировало поклонников

Новое увлечение сына Галкина и Пугачевой шокировало поклонников

Напомним, телеведущий воспитывает двух замечательных детей – сыночка и дочку. Ежедневно отпрыски Максима Галкина придумывают что-то новое и удивляют многочисленную аудиторию.
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К слову, накануне один из наследников Аллы Борисовны продемонстрировал нестандартные увлечения. Мальчик решил овладеть навыками фотографии и устроил первую в своей жизни съемку моделей.

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Галкин же запечатлел трепетный момент на видео и прокомментировал хобби сына. Шоумен всерьез задумался о будущей карьере Гарри, так как отметил его талант. Звездный отец заявил, что кадры у начинающего фотохудожника довольно неплохие.

Первыми моделями мальчика стали соседки – Стеша и ее сестра Катя. Многочисленная аудитория часто интересуется, общаются ли дети Галкина и Пугачевой с другими ребятами. Если верить Максиму, то со Стешей наследники дружат с двух лет – познакомились и играли на детской площадке в деревне.

"У Гарри новое увлечение – он теперь фотограф. К слову, фотки получается хорошие!", – публично заявил гордый отец.

Подписчики же в очередной раз были шокированы неугомонным и талантливым мальчиком. Большинство начало расспрашивать Галкина и уточнять, где его сын научился базовым навыкам фотографии.

Напомним, дети шоумена и Примадонны частенько вызывают восхищение публики. Кто-то без ума от их домашних театральных постановок, а кто-то сетует, что мечтает о таких воспитанных и благородных отпрысках.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 4 апреля 2021, 18:08 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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комментарии

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Просто Я.
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Детки прекрасные! Не избалованные, красивые, скромные и талантливые. Ими можно любоваться бесконечно.
Царь Орион
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Гарик - мальчик из будущего. Талантлив во всем и скромен.
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