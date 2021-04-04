Французские журналисты рассекретили интересное положение Летиции Касты

Ранее в социальные сети просочились подозрительные фотографии знаменитой француженки. Еще в феврале разразилась молва, будто Летиция Каста беременна в четвертый раз.

Накануне зарубежные таблоиды подтвердили, что новая избранница легендарного актера Луи Гаррела находится в интересном положении. Для новоиспеченной пары наследник станет первым совместным ребенком.

Стоит отметить, что звездам не нужно будет привыкать к новым ролям. У артиста французского кино есть приемная дочь Селин. А Летиция Каста и вовсе уже воспитывает троих детей. Старшая дочь родилась от отношений со Стефаном Седнауи, а двое других — 8-летняя Афина и 10-летний Орландо — появились во время романа с итальянцем Стефано Аккорси.

Французским СМИ удалось выведать, что Летиция уже родила и даже огласила имя наследника. Согласно некоторым данным, радостное событие произошло 17 марта. Пара до сих пор скрывает фотографии новорожденного мальчика и прячется от папарацци.

Известно, что сыночка назвали благородным именем Азель — с еврейского оно переводится как "властный и честный". Многочисленная аудитория с нетерпением ждет, когда Летиция поделится переменами в личной жизни.

Напомним, что Каста и Гарелл познакомились в 2015 году. И только спустя два года рассказали о смене статуса и свадебной церемонии.