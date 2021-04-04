"Люди делают больно": Зазнавшаяся Бузова пожаловалась на одиночество

Поющая телеведущая поделилась внутренней болью. Ольга Бузова заговорила о личной жизни и близких людях.

После нескольких громких любовных разрывов и последующих за ними скандалов 35-летняя Ольга Бузова еще не утратила веру в настоящие чувства. По мнению певицы, она превосходно выглядит и является прекрасной девушкой, которая открыта новым романтическим отношениям.

В инстаграм-канале Ольга Бузова настойчиво демонстрирует яркую жизнь, полную близких людей: от родной сестры до блогера из компании Давида Манукяна. В действительности знаменитость страдает от одиночества и намеренно старается быть занятой, чтобы не погружаться в душевные терзания. В забитом рабочем графике теледивы редко находится место для встреч с замужними подругами, а вечера она проводит в компании маленьких собак.

"Только недавно взяла телефон и не знала, кому написать", — призналась поющая телеведущая в интервью Арману Давлетярову. Ольга Бузова решила жить в розовых очках — искренне надеяться, что обязательно встретит суженного и он не причинит ей вреда.



"Это жизнь. Люди предают, люди делают больно. Я продолжаю верить" — объявила поп-дива. Звезда уверена — если снимет розовые очки, то останется совсем одна и уже никого к себе не подпустит. Ольге Бузовой сложно строить отношения с мужчинами, ведь каждого потенциального избранника она заранее подозревает в подлости и предательстве.