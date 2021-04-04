"Очень грустно": неузнаваемая Макеева шокировала публику

Анастасия Макеева настолько вжилась в роль другой актрисы, что народ просто не понял, кто перед ним.

Артистка перевоплотилась в шоу "Точь в точь" Первого канала в Людмилу Гурченко. Выступление Анастасии Макеевой произвело на зрителей и судей неизгладимое впечатление.

Телеведущая спела песню "Когда мы были молодыми". Жюри осталось в восторге от номера. Многие отметили, что у Анастасии Макеевой получилось скопировать не только внешность, но и манеры знаменитой актрисы. В результате образ получился почти неотличимым от оригинала.



Один из членов жюри признался, что просто не может представить, что перед ним не Людмила Гурченко. Он назвал выступление артистки идеальным. При этом судья проекта добавил, что ему очень грустно от того, что это всего лишь игра. С ним согласился Михаил Боярский.

С коллегами по жюри был единогласен актер Леонид Ярмольник. Отдельно мужчина отдал должное гримерам, которым удалось добиться такого шокирующе поразительного сходства Анастасии Макеевой с покойной звездой театра и кино.