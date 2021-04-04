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Восстание из пепла: поклонники увидят Заворотнюк на экранах

Восстание из пепла: поклонники увидят Заворотнюк на экранах

Выяснилось, что совсем скоро Анастасия Заворотнюк вновь порадует телезрителей отличной актерской игрой. Продюсеры анонсировали выход многосерийной киноленты "Каспий 24".
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По словам режиссеров сериала, артистка успела сняться в картине до того момента, как узнала о смертельном диагнозе. Спустя несколько лет телеканал НТВ решил сделать подарок Анастасии и выпустил долгожданный "Каспий 24" с ее участием.

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 Анастасия Юрьевна Заворотнюк

Анастасия Юрьевна Заворотнюк актриса театра и кино, телеведущая

Проект был снят летом 2017 года, тогда поклонники и предположить не могли, что фильм станет последней картиной Заворотнюк из-за рака головного мозга. Выяснилось, что в некоторых интервью звезда даже рассказывала об этом сериале.

Главная героиня "Каспий 24" – выдающаяся специалистка в области телевидения. Когда-то Полина Королева, роль которой исполнила Анастасия Заворотнюк, создала популярный детский канал в Томске и вновь загорелась идеей продвижения журналистики.

Как заявили представители НТВ, новая работа — это одна из первых попыток отечественного кинематографа приоткрыть завесу тайны происходящего за телевизионными камерами. Выяснилось, что этот мир будто кишит настоящими интригами.

Стоит отметить, что "Каспий 24" основан на биографии Елены Ульяновой. Знаменитая журналистка более 30 лет проработала в данной сфере и на собственной шкуре испытала всю злость и зависть коллег.

"Моя героиня — хрупкая женщина, которая создает целый телеканал. Главная ее черта — уверенность, она знает, чего хочет, и неотступно следует за своей мечтой", – рассказывала Заворотнюк.

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Анастасия Заворотнюк. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 4 апреля 2021, 16:23 Источник: StarHit ✓ Надежный источник

комментарии

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ВАСЬЯ
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Софья Гринь пишет хрень. Дни ру это днище, помойка, вонище.
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