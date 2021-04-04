Ход конем: Федорова показала редкий кадр с мужем

Оксана Федорова поделилась семейным снимком, который растрогал ее поклонников.

Супруг звезды экрана Андрей Бородин не любит публичного внимания. Телеведущая практически никогда не показывает лица возлюбленного. Сейчас же Оксана Федорова сделала исключение и разместила в своем инстаграм-аккаунте кадр с мужем и сыном Федором.

На фото видно, что отец и мальчиком играют в шахматы в гостиной. Знаменитость объяснила, что шахматы и спорт – обязательная программа на выходных в их семье. Фолловеры порадовались за Оксану Федорову и ее близких.

К слову, для теледивы брак с Бородиным не первый. В 2007 году она стала женой немецкого предпринимателя Филиппа Тофта. Супруги прожили вместе три года, а потом развелись. Помимо наследника Федора в семье подрастает дочь Елизавета.

Как писали "Дни.ру", Оксана Федорова и ее нынешний муж не любят выставлять личную жизнь напоказ. Они не посещают вместе светские мероприятия, не дают совместных интервью, почти не публикуют общие снимки в соцсетях. Судя по всему, пара придерживается правила: счастье любит тишину.

