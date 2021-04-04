Ход конем: Федорова показала редкий кадр с мужем

Супруг звезды экрана Андрей Бородин не любит публичного внимания. Телеведущая практически никогда не показывает лица возлюбленного. Сейчас же Оксана Федорова сделала исключение и разместила в своем инстаграм-аккаунте кадр с мужем и сыном Федором.
На фото видно, что отец и мальчиком играют в шахматы в гостиной. Знаменитость объяснила, что шахматы и спорт – обязательная программа на выходных в их семье. Фолловеры порадовались за Оксану Федорову и ее близких.
К слову, для теледивы брак с Бородиным не первый. В 2007 году она стала женой немецкого предпринимателя Филиппа Тофта. Супруги прожили вместе три года, а потом развелись. Помимо наследника Федора в семье подрастает дочь Елизавета.
Как писали "Дни.ру", Оксана Федорова и ее нынешний муж не любят выставлять личную жизнь напоказ. Они не посещают вместе светские мероприятия, не дают совместных интервью, почти не публикуют общие снимки в соцсетях. Судя по всему, пара придерживается правила: счастье любит тишину.
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