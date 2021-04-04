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Шоу-бизнес
Ход конем: Федорова показала редкий кадр с мужем

Ход конем: Федорова показала редкий кадр с мужем

Оксана Федорова поделилась семейным снимком, который растрогал ее поклонников.
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Супруг звезды экрана Андрей Бородин не любит публичного внимания. Телеведущая практически никогда не показывает лица возлюбленного. Сейчас же Оксана Федорова сделала исключение и разместила в своем инстаграм-аккаунте кадр с мужем и сыном Федором.

На фото видно, что отец и мальчиком играют в шахматы в гостиной. Знаменитость объяснила, что шахматы и спорт – обязательная программа на выходных в их семье. Фолловеры порадовались за Оксану Федорову и ее близких.

К слову, для теледивы брак с Бородиным не первый. В 2007 году она стала женой немецкого предпринимателя Филиппа Тофта. Супруги прожили вместе три года, а потом развелись. Помимо наследника Федора в семье подрастает дочь Елизавета.

Как писали "Дни.ру", Оксана Федорова и ее нынешний муж не любят выставлять личную жизнь напоказ. Они не посещают вместе светские мероприятия, не дают совместных интервью, почти не публикуют общие снимки в соцсетях. Судя по всему, пара придерживается правила: счастье любит тишину.

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Оксана Федорова. Фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com
Автор: 4 апреля 2021, 16:02 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялась красавица Оксана Федорова

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