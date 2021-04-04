Нужен врач: Пышногрудая жена Цекало показала фигуру в мини-бикини

Молодая супруга Александра Цекало снялась на камеру в крошечном купальнике. Дарина Эрвин призналась, что ей не хватает психотерапевта.

29-летняя избранница знаменитого актера наслаждается красотой Гавайских островов. Во время пляжного отдыха девушка разместила в инстаграм-канале красочный снимок своей персоны на острове Мауи. Дарина Эрвин принялась позировать на берегу Тихого океана в едва заметном бикини голубого цвета и солнцезащитных очках. Довольная жена Александра Цекало опустила ноги в воду, ожидая прилив новой волны.

Придумывая описание к снимку, девушка проявила оригинальность. Она не стала добавлять в пост рассказ об отдыхе или умную мысль известного классика, как это часто делают звезды шоу-бизнеса. Дарина Эрвин объявила подписчикам, что хочет как можно скорее поговорить с врачом. "Не могу дождаться, когда расскажу своему психотерапевту об этом месте!", — выразилась возлюбленная Александра Цекало.

Напомним, знаменитый актер выбрал в жены модель родом из Казахстана, которая моложе его на 20 лет. Их свадьба состоялась два года назад. Настоящая фамилия роковой брюнетки — Сапарова. Сейчас Дарина Эрвин живет и работает в Америке. В свободное время избранница артиста пишет картины, отдавая предпочтение портретам с обнаженной натуры. Александр Цекало не раз заявлял в интервью, что души не чает в молодой спутнице.

