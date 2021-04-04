Малиновская устроила бунт против молодой пассии рэпера Тимати

Поговаривают, что бывшая подруга музыканта – Анастасия Решетова решила построить карьеру на телевидении. Однако эта идея ничуть не понравилась заядлой артистке.

Маша Малиновская заявила, что падающая в обмороки "телка из Instagram" не должна вести программы о супермоделях и раскрывать секреты красоты. По мнению телеведущей, 25-летняя Решетова не имеет права регламентировать собственные правила в данной индустрии.

Выяснилось, что долгожданное приглашение на телевидение Анастасия получила после громкого расставания со всеми известным рэпером. Толпы девушек жалели блогершу, оставшуюся с маленьким сыном. Но чуть позже они же увидели Решетову, блистающую на экране.

Модель сочла, что ее опыта и давнего титула "Первой вице-мисс России — 2014" будет достаточно, чтобы судить юных дам, мечтающих расхаживать по подиуму и собирать хвалебные комментарии.

К слову, съемки телепередачи оказались намного сложнее, чем представляла себе Анастасия. По словам самой ведущей, во время первого дня она свалилась с ног, потеряв сознание перед камерами.

Правда, вместо искреннего сожаления она получила недовольные возгласы Маши Малиновской. Заядлая артистка уверена, что Решетова является примером "устаревшей красоты".

"Топ-модель" должна вести, как минимум, русская топ-модель, а не русская телка из Instagram. Точно не девушка вроде Решетовой, которая, мягко говоря, походит на еще сотню таких же девчонок", – заявила Малиновская.

