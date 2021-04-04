Объявлено о воссоединении артиста Петрова с экс-любовницей

Александр Петров и его бывшая избранница Ирина Старшенбаум снимаются в многосерийке "Надвое".

В проекте Валерия Тодоровского задействован и еще один из самых востребованных актеров – Данила Козловский. Фильм рассказывает историю о двух лучших друзьях и коллегах, жизнь которых меняет командировка в северную столицу.

В Санкт-Петербурге герои ленты знакомятся с двумя девушками. Случайная встреча в корне меняет их жизни.

Главные женские роли в картине исполняют Ирина Старшенбаум и Елизавета Базыкина. Съемки состоятся в Москве и Санкт-Петербурге. Премьеру "Надвое" покажут в эфире телеканала "Россия 1".

Отметим, что 31-летний Александр Петров успел за свою карьеру сняться уже более чем в 50 фильмах. Четыре года назад артист сыграл в картине Бондарчука "Притяжение". Его партнершей стала коллега по съемкам Ирина Старшенбаум. Между актерами вспыхнул роман. Поговаривали даже о свадьбе звезд, но весной 2019 года стало известно о разладе в паре.

Влюбленные расстались. Поговаривают, что причиной этому стала новая любовь Александра Петрова, актриса Стася Милославская.