"Любим вас": Тарасова трогательно обратилась к Заворотнюк

Прославленный тренер по фигурному катанию поздравила отметившую 50-летие Анастасию Заворотнюк.



Свой день рождения звезда сериала "Моя прекрасная няня" провела, судя по всему, в кругу родных и близких. Ведь, по некоторым данным, артистка ранее выписалась из клиники, где проходила длительное лечение от онкологического заболевания.

Анастасию Заворотнюк уже поздравили ряд звезд российского шоу-бизнеса. Теперь же это сделала и знаменитый тренер Татьяна Тарасова. Она адресовала теплые слова актрисе на своей странице в "Инстаграм".



Мастер спорта пожелала Анастасии Заворотнюк здоровья. "Ждем и надеемся", – написала Тарасова. К наставнице фигуристов присоединились и ее фолловеры. Они выразили надежду, что актриса все же вернется к прежней активной жизни.

Ранее наследница Анастасии Заворотнюк поздравила именинницу. Девушка отметила, что мать для нее – самый яркий свет. Модель недавно говорила о том, что артистка находится в очень сложном состоянии. Но семья надеется на выздоровление актрисы.

Напомним, у Анастасии Заворотнюк трое детей. Это дочь Анна, маленькая наследница от последнего мужа, фигуриста Петра Чернышова – Мила, а также сын Майкл от второго супруга, предпринимателя Дмитрия Стрюкова.