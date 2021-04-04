"Любим вас": Тарасова трогательно обратилась к Заворотнюк

Свой день рождения звезда сериала "Моя прекрасная няня" провела, судя по всему, в кругу родных и близких. Ведь, по некоторым данным, артистка ранее выписалась из клиники, где проходила длительное лечение от онкологического заболевания.
Анастасию Заворотнюк уже поздравили ряд звезд российского шоу-бизнеса. Теперь же это сделала и знаменитый тренер Татьяна Тарасова. Она адресовала теплые слова актрисе на своей странице в "Инстаграм".
Мастер спорта пожелала Анастасии Заворотнюк здоровья. "Ждем и надеемся", – написала Тарасова. К наставнице фигуристов присоединились и ее фолловеры. Они выразили надежду, что актриса все же вернется к прежней активной жизни.
Ранее наследница Анастасии Заворотнюк поздравила именинницу. Девушка отметила, что мать для нее – самый яркий свет. Модель недавно говорила о том, что артистка находится в очень сложном состоянии. Но семья надеется на выздоровление актрисы.
Напомним, у Анастасии Заворотнюк трое детей. Это дочь Анна, маленькая наследница от последнего мужа, фигуриста Петра Чернышова – Мила, а также сын Майкл от второго супруга, предпринимателя Дмитрия Стрюкова.
Популярные темы форума
как вам Моргенштерн ?
Убийства в украине
россия убивает
Братья и сёстры! Преклоните колени перед Господом Иисусом Христом.
Мне всю жизнь запрещали
Вы слыхали анекдот?
русские убивают русских
Выигрыш
россия убивает украинцев 13 000 убитых полтора миллиона переселенцев - масса людей без рук и ног
не хочу общаться с соседкой