"Зарабатывает миллионы": Тодоренко заговорила о разводе с Топаловым

Поговаривают, что судьба сыграла злую шутку с Владом Топаловым. По словам бывших коллег, артист долгое время не мог найти свое место: его даже не брали петь в маленькие рестораны.

Позже подвернулась ответственная и влюбленная Регина Тодоренко, которая ради молодого человека переехала в Москву. Сейчас же многочисленная аудитория обсуждает предстоящий развод звезд.

О семейных проблемах Регины и Влада ходят слухи уже несколько месяцев подряд. К слову, новая стрижка телеведущей лишь разожгла волну новых домыслов. Поклонники не верят, что Тодоренко лишилась шикарных локонов "из-за резкого желания что-то поменять".

Напомним, во многих интервью артистка заявляла, что часто ссорится со своим избранником, но это ничуть не мешает строить крепкие семейные узы. Теперь же фанаты сетуют, что Влад Топалов готов на все ради возлюбленной. Мол, певец ни за что на свете не упустит такой удачный вариант.

Экс-продюсер телеканала "Муз-ТВ" добавил, что сейчас Регина обеспечивает всю семью многомиллионными контрактами. В то время как Влад продолжает искать себя.

"Топалов такими доходами похвастаться не мог. Считаю, он еще не отработал Регине свадьбу. Все оплачивалось за ее счет. Частично по бартеру рекламой",– заверила Олеся Сазыкина.

Приближенная к звездам вспомнила и о давнем романе солиста. Якобы, музыкант всегда стремился остаться под женским крылом. В молодости он отдавал предпочтение белым рубашкам, дорогим джинсам и высоким сапогам. Как выразилась Сазыкина, "изображал из себя такого "властелина колец". Тогда он сумел соблазнить даже Наташу Ветлицкую.