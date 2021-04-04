"Мирно не получается": вскрылись данные о разводе изменщика Мамаева

Звездный адвокат Марина Дубровская рассказала, по какому сценарию может пойти бракоразводный процесс Павла Мамаева с супругой Аланой.

Не секрет, что ряд знаменитостей не желают выносить свои отношения, в том числе и скандалы, на публику. Но есть и те, чьи расставания – словно бразильский сериал. Их разводы обсуждает вся страна.

Разойтись мирно у некоторых звезд не выходит. Адвокат отметила, что российские журналисты любят разводы с мордобоем, дележкой денег и детей. По словам Марины Дубровской, именно такой процесс предстоит у Павла Мамаева с женой.

Юрист сообщила, что за ее практику одинаковых разводов не встречалось. Она добавила, что у многих одни и те же составляющие, но в ходе дела происходит такое, о чем было трудно предположить.

Напомним, супруга уличила футболиста в измене с молодой испанкой Ирен Гарсия. Алана обнародовала данные модели в соцсети, после чего та заявила, что подаст на жену спортсмена в суд.

Как писали "Дни.ру", Алана дождалась Павла Мамаева из тюрьмы и уже прощала неверность мужчине. За решетку футболист попал после того, как три года назад вместе со своим приятелем и коллегой Александром Кокориным устроил драку в центре столицы. Конфликт в кафе обернулся для спортсменов тюремным сроком. В 2019-м они вышли из колонии по УДО.

