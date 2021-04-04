"Слабонервным не смотреть": окровавленная Долина шокировала россиян

Жуткий внешний вид Ларисы Долиной взбудоражил пользователей. Молодящаяся и задорная артистка превратилась в ходячего трупа с окровавленным фартуком.

Поклонники сразу же заметила непривычные синеватые пятна на лице кумира, а постоянные критики и вовсе пошутили, что теперь Лариса Александровна стала выглядеть на свой возраст.

Шокирующие фотографии всплыли в личном блоге звезды. Долина пояснила, что это всего лишь грим для очередной актерской работы. К слову, народная артистка РФ попробовала себя в новой ипостаси — отметилась в одной из главных ролей в постановке Театра на Таганке.

Лариса Долина сыграла персонажа Миссис Ловетт в спектакле "Суинни Тодд. Маньяк-цирюльник с Флит стрит". Об этом звезда сообщила лично. Стоит отметить, что певица довольно поздно рассказала о своем дебюте, расстроив преданную публику.

Оказалось, что накануне состоялся заключительный спектакль в этом сезоне. Именно поэтому многочисленная аудитория была шокирована и сбита с толку.

"Да уж, слабонервным не смотреть! Почему не предупредили, что играете в спектакле, мы бы билеты хоть взяли", – посетовали комментаторы.

Другие же высказали свое восхищение и отметили актерские способности Ларисы Александровны. Если верить словам фанатов, Долина "сыграла лучшую миссис Ловетт".

Напомним, артистка постоянно сталкивается с общественной критикой. К примеру, 1 апреля непристойно отшутился коллега исполнительницы. В своем аккаунте он показал совместное фото с Ларисой Долиной и Дмитрием Четверговым. Все бы ничего, но на снимке Алексея Глызина знаменитость предстала постаревшей: с глубокими морщинами и жидкими волосами.