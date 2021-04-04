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"Слабонервным не смотреть": окровавленная Долина шокировала россиян

"Слабонервным не смотреть": окровавленная Долина шокировала россиян

Жуткий внешний вид Ларисы Долиной взбудоражил пользователей. Молодящаяся и задорная артистка превратилась в ходячего трупа с окровавленным фартуком.
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Поклонники сразу же заметила непривычные синеватые пятна на лице кумира, а постоянные критики и вовсе пошутили, что теперь Лариса Александровна стала выглядеть на свой возраст.

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 Лариса Александровна Долина

Лариса Александровна Долина эстрадная певица

Шокирующие фотографии всплыли в личном блоге звезды. Долина пояснила, что это всего лишь грим для очередной актерской работы. К слову, народная артистка РФ попробовала себя в новой ипостаси — отметилась в одной из главных ролей в постановке Театра на Таганке.

Лариса Долина сыграла персонажа Миссис Ловетт в спектакле "Суинни Тодд. Маньяк-цирюльник с Флит стрит". Об этом звезда сообщила лично. Стоит отметить, что певица довольно поздно рассказала о своем дебюте, расстроив преданную публику.

Оказалось, что накануне состоялся заключительный спектакль в этом сезоне. Именно поэтому многочисленная аудитория была шокирована и сбита с толку.

"Да уж, слабонервным не смотреть! Почему не предупредили, что играете в спектакле, мы бы билеты хоть взяли", – посетовали комментаторы.

Другие же высказали свое восхищение и отметили актерские способности Ларисы Александровны. Если верить словам фанатов, Долина "сыграла лучшую миссис Ловетт".

Напомним, артистка постоянно сталкивается с общественной критикой. К примеру, 1 апреля непристойно отшутился коллега исполнительницы. В своем аккаунте он показал совместное фото с Ларисой Долиной и Дмитрием Четверговым. Все бы ничего, но на снимке Алексея Глызина знаменитость предстала постаревшей: с глубокими морщинами и жидкими волосами.

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Лариса Долина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 4 апреля 2021, 10:53 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

63-летняя Лариса Долина вышла в свет в короткой юбке

комментарии

Ответить:

ВАСЬЯ
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Очередная хрень от Гринь. Дни это днище, помойка, <цензура>.
Гость685075
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Решила отвлечь от обсуждаемого фото с Глызином
Гость685871
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Долину страшнее ничто не может сделать, страшней чем она есть натуральная, просто некуда
666
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Жидо-еееббббаааллльььнннииик приобрёл естественные черты лица!Ценю за искренность и отсутствие фотошопа!
1

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