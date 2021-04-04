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"Я рыдала": Неожиданное предложение выбило Варлей из колеи

"Я рыдала": Неожиданное предложение выбило Варлей из колеи

Артистка сделала душераздирающее признание. Наталья Варлей упустила мечту из-за актерской карьеры.
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В юности Наталья Варлей точно знала, кем хочет быть и чего хочет добиться. В планах у нее было летать под куполом цирка и выполнять акробатические трюки. Специально для этого будущая звезда советского кино окончила цирковое училище, поэтому имела все шансы осуществить желаемое. Однако мечте было суждено кануть в лету — Наталья Варлей отказалась от карьеры цирковой артистки, получив неожиданное предложение.

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Наталья Владимировна Варлей

Наталья Владимировна Варлей актриса театра и кино

Знаковым моментом в судьбе знаменитости стал кастинг в "Кавказскую пленницу". Она прошла конкурсный отбор лишь ради любопытства, всерьез не планируя становиться кинозвездой. Когда Наталья Варлей утвердили на роль "спортсменки, комсомолки и просто красавицы", она испытала шок. "Я рыдала. Не хотела сниматься", — объявила заслуженная артистка РСФСР в эфире программы "Сегодня вечером".

Сейчас 73-летняя звезда советского кино все еще не уверена, что сделала правильный выбор, согласившись работать в картине Леонида Гайдая. Назвать участие в фильме счастливым случаем актриса не может. Несмотря на всесоюзную славу и общественное признание, Наталья Варлей предала профессию мечты, которую считала своим предназначением. Совмещать карьеру кинозвезды и цирковой артистки не представлялось возможным.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Наталья Варлей. Фото: Ltd Foma/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 4 апреля 2021, 10:46 Источник: Первый канал ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

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комментарии

Ответить:

Гость685075
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Последнее время Варлей частая гостья на шоу, и везде одни и те-же рассказы как она была ущемлена и до сих пор всем это припоминает
ВАСЬЯ
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Дни ру это днище, помойка.
ВАСЬЯ
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Да ладно, рыдала она. Легла под режиссера, лишь бы взяли. Испортила весь фильм бездарностью. Глаза пучила, щёки надувала, полфильма шлялась без штанов. Пела за неё ведищева, говорила Румянцева... А что в остатке?
666
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Жидо актрисулька одной роли правильно мыслит!Порой образ из популярного фильма так привязывается по жизни,что другие роли меркнут!Но мой респект Наталье за роль паночки в фильме "ВИЙ"!
1

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