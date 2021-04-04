"Показывают пальцем": Седокова вызвала отвращение известием о болезни

Певица Анна Седокова заявила о горьких испытаниях. Звезда столкнулась с массовой антипатией.

Коронавирус серьезно повлиял на мироощущение многих россиян и поп-дива Анна Седокова не исключение. Некоторое время артистке пришлось получать повышенное внимание не из-за популярности и яркой внешности, а из-за людской непризни. Экс-участница группы "ВИА Гра" призналась, что после того, как ее муж Янис Тимма заболел коронавирусом, начали происходить неприятные ситуации. По словам Анны Седоковой, россияне стали брезговать даже случайным столкновением с ней.

"Я еще не знала, больна я или нет. Была в маске. Но я видела, как на нас показывают пальцем", — сообщила с нескрываемым разочарованием светская львица. Когда СМИ распространили информацию о тяжкой болезни Яниса Тиммы, звезда потеряла покой. Окружающие начали сторониться ее и более предприимчиво использовать средства индивидуальной защиты. "Я увидела, как от нас убегают люди", — выразилась Анна Седокова в инстаграм-канале.

Певица огорчена общественным пренебрежением к ее персоне. Артистка хорошо запомнила полный отвращения взгляд, которым ее провожали. По мнению звезды, пронизанные страхом заразиться люди намного страшнее самого коронавируса. Анна Седокова надеется, что в будущем не столкнется с опасным недугом и человеческим равнодушием.