Стало известно о триумфе Манижи перед "Евровидением"

Творческий номер певицы Манижи для "Евровидения-2021" пользуется огромным успехом. Звезда, представляющая на конкурсе Россию, возглавила рейтинг.

Международный конкурс "Евровидение-2021" в Роттердаме начнется только 18 мая. Однако изо дня в день появляются прогнозы по поводу того, кто одержит победу в музыкальных соревнованиях. Россию в этом году представит певица такжикского происхождения Манижа с композицией "Russian Woman" ("Российская женщина", — Прим. ред.). Хит стал причиной множества споров и пересудов. Тем не менее песня пользуется большой популярностью, если ориентироваться на показатели ютуб-канала конкурса "Евровидение".

По данным сервиса, официальный видеоклип Манижи набрал более 6,7 миллионов просмотров, заняв по этому показателю наивысший уровень. Все остальные 38 конкурентов певицы, представляющей Россию, остались позади. Второе место по количеству просмотров досталось группе из Сербии, а третье — азербайджанской исполнительнице.

Напомним, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко шокирована песней, которую Маниже предстоит исполнить на масштабном музыкальном конкурсе. Она не понимает смысла, который содержит текст композиции, и считает весьма странным, что он прозвучит на "Евровидении-2021" от России. Валентина Матвиенко потребовала проверить "Первый канал", желая убедиться, что отбор для международного мероприятия прошел прозрачно.