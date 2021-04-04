"Вытираю слезы": звезда "Дома-2" вышла на связь после скандала

В ходе ссоры разъяренный мужчина и вовсе заявил, что не должен был жениться на участнице "Дома-2". В ответ на громкое заявление Анастасия Голд потребовала мужчину собрать вещи и покинуть жилую площадь. После того, как шокирующие кадры просочились в сеть, звезда призналась, что в их семье давным-давно серьезные проблемы.
Теперь Анастасия решилась на откровенный разговор с поклонниками и раскрыла всю подноготную семейной жизни. По словам Голд, она устала от неадекватного поведения мужа и наконец-то нашла в себе силы, чтобы разорвать этот замкнутый круг.
В тяжелое время экс-участницу телестройки спасает лишь работа. Ведь девушка может зарабатывать деньги, не выходя из дома. Об этом она заявила в "Инстаграм".
"Поэтому вытираю слезы, собираю себя в кучу и сейчас буду стараться делать фокус только на работе", – заявила Анастасия.
Напомним, пара Голд и Яббарова с самого начала отличалась истериками и необоснованными криками. Влюбленные узаконили свой брак в конце сентября прошлого года. Однако и это не спасло ситуацию.
Даже во время долгожданного свадебного торжества молодожены устроили разборки. Анастасии не понравилось, что Илья перебрал с алкогольными напитками. Уже на следующий день после бракосочетания звезда "Дома-2" сбежала от своего супруга.
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