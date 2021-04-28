Надменная Лобода изощренно унизила зазнавшуюся Бузову

Накануне Светлана Лобода была приглашена на церемонию Cosmopolitan Man Awards для вручения премии своему любимому российскому режиссеру Кириллу Серебренникову. В рамках мероприятия украинская дива случайно или по задумке организаторов оказалась на одной сцене с Ольгой Бузовой – соответствующими снимками Лобода поделилась в своем "Инстаграм".
На одном из кадров знаменитость просто отрезала экс-ведущую "Дома-2", а на другом выставила ее в неблагоприятном свете. Певица опубликовала снимок, на котором Ольга Бузова выглядит крайне неудачно. Подписчики Лободы посчитали такой поступок изощренной местью исполнительницы за давний конфликт, который разгорелся между артистками еще несколько лет назад. В комментариях к фото они написали:
"Неужели нельзя было нормальное фото с Олей поставить?" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), "Выложила видать самую неудачную фотку..все продумано", "Ну Вы нас конечно удивили! На одной сцене с Ольгой Бузовой, да ладно", "Бузова вас так ненавидит, зачем вы согласились на это?"
Также фанаты Лободы заметили, что бездарная Бузова заслужила такое отношение талантливой коллеги, так как всегда безосновательно мнит себя "номером один". Ранее даже ходили слухи о том, что поющая ведущая может составить серьезную конкуренцию украинской исполнительнице на олимпе российского шоу-бизнеса.
Напомним, что несколько лет назад Лобода презрительно высказалась о поклонниках "Дома-2" и его ведущей. В ответ Ольга Бузова обвинила певицу в надменности и снобизме, очевидно, с тех пор звезды и затаили ненависть друг к другу.
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