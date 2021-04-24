Надя Сысоева шокировала поклонников серьезными проблема со здоровьем

Накануне артистка вернулась из трехдневной командировки в Латинскую Америку. Там девушка вместе со своим соведущим "прикоснулась" к местному колориту и развеяла все стереотипы. Наде и популярному видеоблогеру Яну даже пришлось отведать традиционную кухню.
Известно, что в Панаме распространены жареные блюда с кукурузными лепешками, тушеная говядина с различными приправами, ядреный томатный соус и свежевыловленные морепродукты.
Однако за вкусными названиями скрывается тонна специй и несколько минут серьезной прожарки. Поэтому латиноамериканская еда такая жирная и высококалорийная. По словам Надежды Сысоевой, всего за три дня ее желудок успел дать сбой.
"Мы ели острую и пережаренную латиноамериканскую еду, после которой, прошу прощения, сходили в туалет уже только в Москве. Латиноамериканцам нормально – они едят жареные пирожки на завтрак", – призналась ведущая.
Стоит отметить, что многие участники шоу "Орла и решка" уже жаловалась на непредсказуемые вкусовые пристрастия местных жителей других стран. Напомним, что Антону Птушкину приходилось дегустировать личинок и жуков в Пекине, а Насте Ивлеевой пробовать испорченный рыбные консервы. А Клава Кока даже оказалась в больнице во время съемок телепередачи в Таиланде.
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